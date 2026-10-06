Micron Technology gehört neben Samsung und SK Hynix zu den weltweit führenden Herstellern von Memory-Chips. Das Unternehmen ist traditionell einem stark zyklischen Markt ausgesetzt: Phasen hoher Nachfrage und steigender Preise werden häufig von Kapazitätsausweitungen und anschliessendem Überangebot abgelöst. Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz verändert derzeit jedoch die Nachfragestruktur im Memory-Markt.

Die jüngsten Zahlen verdeutlichen die Dynamik. Laut dem Quartalsbericht lag im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Umsatz bei 54.2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 379 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33.42 US-Dollar. Bei dieser vom Unternehmen ausgewiesenen Kennzahl werden bestimmte Aufwendungen, beispielsweise aktienbasierte Vergütungen oder einmalige Kosten, aus der Ergebnisberechnung herausgerechnet, um die operative Entwicklung besser abzubilden. Die bereinigte Bruttomarge lag im Quartal bei rund 87 Prozent (Micron Technology, 30.09.2026).

Auch der Ausblick des Managements bleibt auf hohem Niveau. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron einen Umsatz von 61.5 Milliarden US-Dollar, eine bereinigte Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38.15 US-Dollar (Micron Technology, 30.09.2026).