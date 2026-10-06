Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
Micron Technology profitiert derzeit von einer deutlich steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren und AI-Anwendungen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein aussergewöhnlich starkes Umsatz- und Gewinnwachstum. Gleichzeitig bleibt offen, in welchem Umfang das aktuell hohe Margenniveau über den gegenwärtigen Zyklus hinaus Bestand haben kann.
Vom Memory-Zyklus zum AI-getriebenen Wachstum
Micron Technology gehört neben Samsung und SK Hynix zu den weltweit führenden Herstellern von Memory-Chips. Das Unternehmen ist traditionell einem stark zyklischen Markt ausgesetzt: Phasen hoher Nachfrage und steigender Preise werden häufig von Kapazitätsausweitungen und anschliessendem Überangebot abgelöst. Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz verändert derzeit jedoch die Nachfragestruktur im Memory-Markt.
Die jüngsten Zahlen verdeutlichen die Dynamik. Laut dem Quartalsbericht lag im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 der Umsatz bei 54.2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 379 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33.42 US-Dollar. Bei dieser vom Unternehmen ausgewiesenen Kennzahl werden bestimmte Aufwendungen, beispielsweise aktienbasierte Vergütungen oder einmalige Kosten, aus der Ergebnisberechnung herausgerechnet, um die operative Entwicklung besser abzubilden. Die bereinigte Bruttomarge lag im Quartal bei rund 87 Prozent (Micron Technology, 30.09.2026).
Auch der Ausblick des Managements bleibt auf hohem Niveau. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron einen Umsatz von 61.5 Milliarden US-Dollar, eine bereinigte Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38.15 US-Dollar (Micron Technology, 30.09.2026).
HBM wird zum zentralen Bestandteil von AI-Systemen
Ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Entwicklung ist High Bandwidth Memory, kurz HBM. AI-Beschleuniger benötigen grosse Mengen an Speicher mit sehr hoher Bandbreite, wodurch HBM zu einem wichtigen Bestandteil moderner Rechenzentrumsinfrastruktur geworden ist.
Micron hat seine HBM-Produktion in den vergangenen Jahren entsprechend ausgebaut. Nach Angaben des Unternehmens ist ein grosser Teil der HBM-Kapazität für 2027 bereits durch Kundenvereinbarungen abgedeckt. Gleichzeitig erwartet das Management für HBM weiterhin eine hohe Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau von AI-Rechenzentren (Micron Technology, 30.09.2026; Reuters, 30.09.2026).
Für Micron ist HBM insbesondere deshalb relevant, weil das Produkt einen höheren Wert pro Chip beziehungsweise pro Speicherkapazität aufweist als klassische Memory-Produkte. Damit verändert sich auch der Produktmix des Unternehmens. Die Entwicklung der HBM-Nachfrage ist daher sowohl für das Umsatzwachstum als auch für die zukünftige Profitabilität von Bedeutung.
Nicht nur HBM: Die Nachfrage nach Data-Center-Memory steigt
Die Auswirkungen des AI-Investitionszyklus beschränken sich allerdings nicht auf HBM. AI-Rechenzentren benötigen zusätzlich grosse Mengen an klassischem DRAM, also schnellem Arbeitsspeicher für Server, sowie Speicherlösungen für die langfristige Datenhaltung.
Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Data-Center-SSD-Geschäft. Micron erzielte im vierten Quartal nach eigenen Angaben nahezu 10 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Data-Center-SSDs. Damit hat sich dieser Geschäftsbereich innerhalb eines Jahres erheblich vergrössert (Micron Technology, 30.09.2026).
Diese Entwicklung erweitert die AI-Story für Micron über HBM hinaus. Neben der unmittelbaren Nachfrage nach Speicher für AI-Beschleuniger entsteht zusätzlicher Bedarf entlang der gesamten Infrastruktur eines Rechenzentrums. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, hängt allerdings auch von den Investitionsbudgets der grossen Cloud- und Technologieunternehmen ab.
Angebotsknappheit unterstützt aktuell das Preisumfeld
Ein wichtiger Faktor für die derzeitige Entwicklung ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Der Aufbau neuer Memory-Kapazitäten ist kapitalintensiv und benötigt mehrere Jahre. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach DRAM, also schnellem Arbeitsspeicher für Server, sowie NAND-Flash-Speicher, einem nichtflüchtigen Speicher, der beispielsweise in SSDs zur dauerhaften Speicherung von Daten eingesetzt wird, und insbesondere HBM durch den Ausbau von Rechenzentren. Wie stark dieser Trend bereits ist, zeigt die Entwicklung des Data-Center-Geschäfts von Micron: Bereits im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen dort mehr als 25 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer annualisierten Umsatzrate von über 100 Milliarden US-Dollar entspricht (Micron Technology, 30.09.2026).
Micron geht davon aus, dass die Märkte für DRAM und NAND auch im Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus vergleichsweise angespannt bleiben könnten. Das Unternehmen investiert deshalb erheblich in zusätzliche Produktionskapazitäten und neue Fertigungsstandorte (Micron Technology, 30.09.2026; Reuters, 30.09.2026).
Für die weitere Entwicklung der Margen ist dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage entscheidend. Bleibt das Angebot hinter der Nachfrage zurück, kann dies das Preisniveau stützen. Umgekehrt könnte eine stärkere Ausweitung der Produktionskapazitäten durch Micron und seine Wettbewerber mittelfristig wieder zu einem ausgeglicheneren Markt führen.
Rekordzahlen erhöhen die Visibilität für 2027
Auch die finanziellen Kennzahlen verdeutlichen die Entwicklung des Unternehmens. Im Geschäftsjahr 2026 stieg Microns Umsatz von 37.4 Milliarden auf 133.2 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich von 8.29 auf 75.52 US-Dollar. Gleichzeitig erwirtschaftete das Unternehmen einen operativen Cashflow von 89.7 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Free Cashflow von 62.3 Milliarden US-Dollar (Micron Technology, 30.09.2026).
Zusätzliche Visibilität entsteht durch längerfristige Kundenvereinbarungen. Micron bezifferte die vertraglich vereinbarten Kundenverpflichtungen zuletzt auf rund 32 Milliarden US-Dollar. Die Remaining Performance Obligations lagen bei etwa 150 Milliarden US-Dollar (Reuters, 30.09.2026).
Diese Kennzahlen geben einen Einblick in die erwartete zukünftige Nachfrage, stellen jedoch keine Garantie für die tatsächliche zukünftige Umsatz- oder Gewinnentwicklung dar. Insbesondere im Memory-Geschäft können sich Marktbedingungen und Preise vergleichsweise schnell verändern.
Die wichtigsten Risiken: Zyklizität und hohe Investitionen
Trotz der aktuellen Entwicklung bleibt Micron ein kapitalintensives und zyklisches Unternehmen. Eine zentrale Unsicherheit besteht darin, wie lange das derzeit hohe Preis- und Margenniveau bestehen kann.
Sollten Micron, Samsung und SK Hynix ihre Produktionskapazitäten deutlich ausweiten, könnte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändern. Ein zunehmendes Angebot könnte in der Folge zu sinkenden Memory-Preisen und niedrigeren Margen führen. Dieses Risiko ist bei der Betrachtung der aktuell sehr hohen Gewinne besonders relevant.
Hinzu kommen die hohen Investitionsausgaben. Der Ausbau von Produktionskapazitäten erfordert erhebliche Vorleistungen und bindet Kapital über mehrere Jahre. Zwar ermöglicht das aktuelle Cashflow-Niveau umfangreiche Investitionen, gleichzeitig steigt damit auch die Abhängigkeit davon, dass die Nachfrage nach Memory langfristig ausreichend hoch bleibt.
Ein weiteres Risiko betrifft den AI-Investitionszyklus selbst. Ein langsameres Wachstum der Ausgaben von Hyperscalern und anderen Rechenzentrumsbetreibern könnte die Nachfrage nach HBM, DRAM und SSDs reduzieren. Darüber hinaus bleibt die Bewertung der Aktie angesichts der stark gestiegenen Gewinnerwartungen ein relevanter Faktor für die zukünftige Renditeentwicklung.
Die entscheidende Frage: Wie nachhaltig ist das aktuelle Margenniveau?
Für die weitere Entwicklung von Micron ist daher weniger die kurzfristige Frage entscheidend, ob das Unternehmen weiter wachsen kann. Vielmehr stellt sich die Frage, in welchem Umfang die derzeit aussergewöhnlich hohen Margen und Cashflows über mehrere Jahre aufrechterhalten werden können.
Die aktuelle Situation wird durch mehrere Faktoren geprägt: eine hohe Nachfrage nach HBM und Data-Center-Memory, langfristige Kundenvereinbarungen, begrenzte kurzfristige Produktionskapazitäten und gleichzeitig umfangreiche Investitionen in den Kapazitätsausbau. Diese Faktoren sprechen für eine hohe Dynamik im aktuellen Geschäftsumfeld, beseitigen jedoch nicht die grundsätzliche Zyklizität des Memory-Marktes.
Für Anleger ist deshalb insbesondere das Verhältnis zwischen zukünftiger Nachfrage, zusätzlicher Produktionskapazität, Memory-Preisen und der Bewertung des Unternehmens relevant.
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Das Wichtigste auf einem Blick: Struktureller Wandel oder ausgeprägter Memory-Zyklus?
Microns Geschäftsentwicklung wird derzeit wesentlich durch die zunehmende Nachfrage nach Speicherlösungen für AI- und Data-Center-Anwendungen geprägt. HBM stellt dabei einen besonders wichtigen Wachstumsbereich dar, während gleichzeitig auch Server-DRAM und Data-Center-SSDs an Bedeutung gewinnen.
Die jüngsten Quartalszahlen und der Ausblick des Managements deuten auf eine weiterhin hohe operative Dynamik im Geschäftsjahr 2027 hin. Gleichzeitig bleiben die klassischen Risiken des Memory-Geschäfts bestehen. Insbesondere die Entwicklung von Angebot und Nachfrage, das zukünftige Preisniveau, die Höhe der Investitionen und die Entwicklung der AI-Infrastruktur-Ausgaben werden massgeblich dafür sein, wie nachhaltig die derzeitige Ertragsentwicklung von Micron ist.
Damit liegt der zentrale Beobachtungspunkt für die kommenden Quartale weniger allein auf dem Umsatzwachstum, sondern auf der Frage, ob die derzeitige Kombination aus hoher Nachfrage, begrenztem Angebot und hohen Margen über den aktuellen Zyklus hinaus Bestand haben wird.