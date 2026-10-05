Im Bereich digitaler Verteidigungstechnologien sind verschiedene Unternehmen aktiv. Zu den bekanntesten Vertretern zählt Palantir Technologies, dessen Softwarelösungen unter anderem zur Analyse und Verknüpfung grosser Datenmengen eingesetzt werden. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren mit Behörden und Verteidigungseinrichtungen zusammen und gilt als einer der prominentesten Anbieter im Bereich datengetriebener Entscheidungsunterstützung (Palantir Technologies Annual Report 2025, 17.02.2026).

Das Government-Segment, zu dem auch Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden zählen, steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 von 1.57 Milliarden USD auf 2.43 Milliarden USD, was einem Wachstum von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz mit US-Regierungsbehörden erhöhte sich im selben Zeitraum von 958 Millionen USD auf 1.60 Milliarden. USD und wuchs damit um 67 Prozent Die Entwicklung verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von daten und KI-gestützten Analyseplattformen im staatlichen und verteidigungsnahen Umfeld (Palantir Technologies Annual Report 2025, 17.02.2026).

Auch der französische Technologiekonzern Thales ist in diesem Markt aktiv. Das Unternehmen bietet unter anderem Lösungen für Kommunikation, Sensorik, Cybersicherheit und Verteidigungselektronik an. Durch seine breite Aufstellung ist Thales in verschiedenen Bereichen der digitalen Verteidigungsinfrastruktur vertreten (Thales Consolidated Financial Statements 2025, 31.12.2025).

Das Geschäftsfeld Cyber & Digital steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 von 3.49 Milliarden EUR auf 3.85 Milliarden EUR, was einem Wachstum von 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang in diesem Bereich von 3.62 Milliarden. EUR auf 3.87 Milliarden EUR und legte damit um rund 7 Prozent zu. Die Entwicklung deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach Cybersecurity-, Daten- und Digitalisierungslösungen im sicherheitsrelevanten Umfeld hin (Thales Consolidated Financial Statements 2025).

Der italienische Konzern Leonardo verfügt ebenfalls über Kompetenzen in den Bereichen Elektronik, Sensorik, Führungs- und Kommunikationssysteme. Neben seinen Aktivitäten im Luft- und Raumfahrtsektor entwickelt das Unternehmen Technologien, die für die Vernetzung und Digitalisierung moderner Verteidigungssysteme relevant sind (Leonardo Annual Report 2025).

Im Geschäftsfeld Cyber & Security Solutions steigerte Leonardo seinen Umsatz im Jahr 2025 von 648 Millionen EUR auf 798 Millionen EUR, was einem Wachstum von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang von 840 Millionen EUR auf 1.02 Milliarden EUR und legte damit um 21,4 Prozent zu. Die Entwicklung deutet auf eine steigende Nachfrage nach Cybersecurity- und digitalen Sicherheitslösungen hin und unterstreicht die wachsende Bedeutung dieses Geschäftsbereichs innerhalb des Konzerns. Die zukünftige Entwicklung dieses Geschäftsbereichs hängt jedoch von verschiedenen wirtschaftlichen, technologischen und regulatorischen Faktoren ab (Leonardo Annual Report 2025).