El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
Wetterphänomene beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch die globalen Finanzmärkte. Insbesondere El Niño kann durch veränderte Niederschlags- und Temperaturmuster erhebliche Auswirkungen auf die Produktion wichtiger Rohstoffe haben. Ernteausfälle, Lieferkettenprobleme und steigende Energienachfrage können dabei zu spürbaren Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten führen. Anleger beobachten die Entwicklung deshalb genau, da sich daraus sowohl Risiken als auch Chancen ergeben können.
Ein Klimaphänomen mit globalen Folgen
El Niño zählt zu den bedeutendsten Wetterphänomenen der Welt. Durch eine aussergewöhnliche Erwärmung der Meeresoberflächen im tropischen Pazifik verändern sich Niederschlags- und Temperaturmuster rund um den Globus. Während Peru, Chile und Ecuador mit Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen kämpfen, leiden Panama, Indonesien und Teile Indiens unter Trockenheit und Wasserknappheit. Gleichzeitig erschweren niedrige Wasserstände am Panamakanal den globalen Schiffsverkehr und belasten internationale Lieferketten (The Market, 04.09.2026; FAZ, 16.09.2026).
Klimaforscher stufen den aktuellen El-Niño-Zyklus als aussergewöhnlich stark ein. Bereits heute sind die Auswirkungen in zahlreichen Regionen spürbar. Während in Peru und Chile starke Regenfälle auftreten, kämpfen Länder wie Panama, Indien oder Indonesien mit Wasserknappheit und Trockenheit. Gleichzeitig sorgen sinkende Wasserstände am Panamakanal für Einschränkungen im weltweiten Schiffsverkehr. Die Folge sind längere Transportzeiten, höhere Frachtkosten und zusätzliche Belastungen für globale Lieferketten. Für Europa können solche Störungen steigende Rohstoff-, Energie- und Lebensmittelpreise bedeuten. Experten sehen insbesondere bei Agrarrohstoffen und Energieprodukten ein erhöhtes Risiko von Angebotsengpässen und Preisschwankungen (The Market, 04.09.2026; FAZ, 16.09.2026; Handelsblatt, 03.09.2026).
Kakao: Angebotsrisiken in Westafrika
Zu den grössten Gewinnern unter den Agrarrohstoffen zählte zuletzt Kakao. Der Kakaopreis stieg im August um mehr als 20 Prozent, nachdem Sorgen über die Ernteentwicklung in Westafrika zunahmen (Handelsblatt, 03.09.2026).
Vor allem Ghana, der zweitgrösste Kakaoproduzent der Welt, sieht sich mit schwierigen Produktionsbedingungen konfrontiert. Gleichzeitig erhöhten starke Niederschläge in der Elfenbeinküste das Risiko von Pflanzenkrankheiten. Da beide Länder gemeinsam den Grossteil der weltweiten Kakaoversorgung stellen, reagieren die Märkte besonders empfindlich auf negative Ernteprognosen (Handelsblatt, 03.09.2026).
Sollten die Wetterbedingungen weiterhin ungünstig bleiben, könnten Angebotssorgen den Markt auch in den kommenden Monaten begleiten. Dennoch sollten Anleger berücksichtigen, dass Rohstoffpreise grundsätzlich hohen Schwankungen unterliegen und zahlreiche weitere Einflussfaktoren eine Rolle spielen (Handelsblatt, 03.09.2026).
Zucker: El Niño belastet die Produktion
Auch Zucker gehört zu den Rohstoffen, die besonders stark auf El Niño reagieren können. Wichtige Produktionsländer wie Indien, Thailand, Australien und Brasilien sind regelmässig von den Auswirkungen veränderter Wetterbedingungen betroffen (Handelsblatt, 03.09.2026; The Market, 04.09.2026).
Besonders aufmerksam verfolgen Händler derzeit die Entwicklung in Indien. Schwächere Monsunregenfälle könnten die Zuckerproduktion beeinträchtigen. Gleichzeitig musste das Land ungewöhnliche Massnahmen ergreifen und die Importmöglichkeiten ausweiten, um die heimische Versorgung abzusichern (Handelsblatt, 03.09.2026).
Auch in Brasilien zeigt sich bereits ein weiterer Einflussfaktor. Mit steigenden Energiepreisen wird die Produktion von Ethanol aus Zuckerrohr attraktiver. Dadurch kann weniger Zucker auf den Markt gelangen, was das Angebot zusätzlich verknappen könnte. Die Kombination aus wetterbedingten Risiken und strukturellen Angebotsfaktoren macht Zucker derzeit zu einem der am intensivsten beobachteten Agrarrohstoffe (Handelsblatt, 03.09.2026).
TTF-Gas: Geopolitik trifft Wetterrisiken
Neben Agrarrohstoffen steht auch der Energiemarkt im Fokus. Besonders der europäische TTF-Gaspreis verzeichnete zuletzt deutliche Preissprünge (Handelsblatt, 03.09.2026).
Hier spielen allerdings nicht nur klimatische Faktoren eine Rolle. Vielmehr treffen Wetterrisiken auf geopolitische Unsicherheiten. Sorgen über die europäische Gasversorgung, niedrigere Speicherstände und Einschränkungen bei LNG-Lieferungen haben den Markt belastet (Handelsblatt, 03.09.2026).
Gleichzeitig kann ein starker El Niño den globalen Energieverbrauch und die Energieproduktion beeinflussen. Extreme Temperaturen erhöhen beispielsweise den Strombedarf für Kühlung, während Dürren die Stromerzeugung aus Wasserkraft beeinträchtigen können. Dadurch entsteht zusätzlicher Druck auf die Energiemärkte (FAZ, 16.09.2026; The Market, 04.09.2026).
Diversifiziert in Rohstoffe investieren
Für Anleger, die nicht auf einzelne Rohstoffe setzen möchten, bieten der Bloomberg Commodity Index sowie das Strategische Zertifikat auf den PP RM Dynamic Commodity Index die Möglichkeit, an der Entwicklung verschiedener Rohstoffsegmente zu partizipieren. Durch die breite Streuung über Energie-, Metall- und Agrarrohstoffe wird das Risiko einzelner Märkte reduziert.
Der Index bündelt verschiedene Rohstoffsegmente, darunter Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und Agrarrohstoffe. Dadurch können Investoren an der Entwicklung des gesamten Rohstoffmarktes partizipieren und sind nicht ausschliesslich von Zucker, Kakao oder Erdgas abhängig.
Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit können breit diversifizierte Rohstoffindizes von steigenden Rohstoffpreisen profitieren. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass sich die Erwartungen auch nicht erfüllen könnten. Entspannen sich geopolitische Konflikte, fallen Ernten besser aus als erwartet oder schwächt sich die globale Nachfrage ab, können Rohstoffpreise wieder unter Druck geraten. Dies könnte sich negativ auf die Wertentwicklung entsprechender Indizes und Anlageprodukte auswirken.
El Niño könnte Rohstoffe weiter unterstützen
Der aktuelle El-Niño-Zyklus entwickelt sich zu einem wichtigen Einflussfaktor für die Weltwirtschaft. Wetterextreme, gestörte Lieferketten und mögliche Ernteausfälle haben bereits zu deutlichen Preisbewegungen bei Rohstoffen wie Kakao und Zucker geführt. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen für zusätzlichen Druck auf den Energiesektor und den europäischen Gasmarkt (FAZ, 16.09.2026; The Market, 04.09.2026; Handelsblatt, 03.09.2026).
Vor diesem Hintergrund könnten Rohstoffe auch in den kommenden Quartalen verstärkt im Fokus der Anleger stehen. Wer nicht auf die Entwicklung einzelner Märkte setzen möchte, findet im Bloomberg Commodity Index einen breit diversifizierten Zugang zu einem Marktsegment, das von steigender Volatilität, knapperen Angeboten und langfristigen globalen Trends profitieren könnte. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass sich die aktuell preistreibenden Faktoren auch wieder abschwächen können. Eine Entspannung geopolitischer Konflikte, bessere Ernteergebnisse als erwartet oder eine nachlassende globale Rohstoffnachfrage könnten zu sinkenden Rohstoffpreisen und damit zu einer schwächeren Wertentwicklung entsprechender Anlagen führen. Auch eine breite Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschliessen.