El Niño zählt zu den bedeutendsten Wetterphänomenen der Welt. Durch eine aussergewöhnliche Erwärmung der Meeresoberflächen im tropischen Pazifik verändern sich Niederschlags- und Temperaturmuster rund um den Globus. Während Peru, Chile und Ecuador mit Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen kämpfen, leiden Panama, Indonesien und Teile Indiens unter Trockenheit und Wasserknappheit. Gleichzeitig erschweren niedrige Wasserstände am Panamakanal den globalen Schiffsverkehr und belasten internationale Lieferketten (The Market, 04.09.2026; FAZ, 16.09.2026).

Klimaforscher stufen den aktuellen El-Niño-Zyklus als aussergewöhnlich stark ein. Bereits heute sind die Auswirkungen in zahlreichen Regionen spürbar. Während in Peru und Chile starke Regenfälle auftreten, kämpfen Länder wie Panama, Indien oder Indonesien mit Wasserknappheit und Trockenheit. Gleichzeitig sorgen sinkende Wasserstände am Panamakanal für Einschränkungen im weltweiten Schiffsverkehr. Die Folge sind längere Transportzeiten, höhere Frachtkosten und zusätzliche Belastungen für globale Lieferketten. Für Europa können solche Störungen steigende Rohstoff-, Energie- und Lebensmittelpreise bedeuten. Experten sehen insbesondere bei Agrarrohstoffen und Energieprodukten ein erhöhtes Risiko von Angebotsengpässen und Preisschwankungen (The Market, 04.09.2026; FAZ, 16.09.2026; Handelsblatt, 03.09.2026).