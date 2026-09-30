Die CME Group nimmt innerhalb der globalen Börsenlandschaft eine besondere Stellung ein. Das Unternehmen betreibt einige der wichtigsten Terminbörsen der Welt und ist vor allem für den Handel mit Futures und Optionen auf Zinsen, Aktienindizes, Rohstoffe und Währungen bekannt. Zur Gruppe gehören unter anderem die Chicago Mercantile Exchange (CME), die Chicago Board of Trade (CBOT), die New York Mercantile Exchange (NYMEX) sowie die Commodity Exchange (COMEX) (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).

Über diese Handelsplätze werden Terminkontrakte auf eine Vielzahl von Basiswerten gehandelt. Dazu zählen etwa US-Staatsanleihen, Aktienindizes, Energieprodukte, Industriemetalle, Edelmetalle sowie Agrarrohstoffe. Die CME Group nimmt damit eine wichtige Rolle für die Preisfindung und das Risikomanagement an den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten ein (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).

Das Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich von klassischen Aktienbörsen. Die Nachfrage nach Absicherungs- und Handelsinstrumenten wird häufig durch Unsicherheit an den Märkten begünstigt. Steigende Zinsen, geopolitische Risiken oder grössere Schwankungen an den Kapitalmärkten können zu höheren Handelsvolumina führen und damit die Ertragslage der CME Group unterstützen. Zudem verfügt das Unternehmen in zahlreichen Produktsegmenten über eine führende Marktposition, wodurch Netzwerkeffekte entstehen. Für Marktteilnehmer ist es oft attraktiver, dort zu handeln, wo bereits die höchste Liquidität vorhanden ist (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).

Gleichwohl sollten Anleger berücksichtigen, dass das Wachstum der Handelsaktivitäten nicht kontinuierlich verläuft. Besonders ruhige Marktphasen können temporär zu geringeren Umsätzen führen. Aufgrund ihrer starken Marktstellung und ihrer wichtigen Rolle für die Preisfindung und Risikoabsicherung an den globalen Märkten gilt die CME Group jedoch als bedeutender Infrastrukturanbieter innerhalb des Finanzsystems (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).