Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
Wenn Anleger an Börsen denken, stehen häufig die gehandelten Wertpapiere im Mittelpunkt. Weniger Aufmerksamkeit erhalten dagegen die Betreiber der Handelsplätze selbst. Dabei haben sich viele Börsenunternehmen in den vergangenen Jahren zu breit aufgestellten Finanzinfrastruktur- und Datenanbietern entwickelt. Insbesondere die Deutsche Börse, die CME Group und die London Stock Exchange Group (LSEG) verfolgen dabei unterschiedliche Strategien und bieten Investoren Zugang zu verschiedenen Wachstumstreibern.
Deutsche Börse: Mehr als nur Xetra
Die Deutsche Börse zählt zu den führenden Börsenbetreibern Europas. Während viele Anleger vor allem den elektronischen Handelsplatz Xetra kennen, auf dem ein Grossteil des deutschen Aktienhandels stattfindet, ist das Geschäft des Konzerns deutlich breiter aufgestellt. Zur Gruppe gehört unter anderem Eurex, eine der weltweit grössten Terminbörsen für Futures und Optionen. Darüber hinaus spielt Clearstream eine zentrale Rolle als internationaler Verwahr- und Abwicklungsdienstleister für Wertpapiere. Ergänzt wird das Angebot durch Index- und Marktdatenservices sowie verschiedene Handels- und Nachhandelsplattformen für unterschiedliche Anlageklassen (Deutsche Börse Annual Report 2025).
Ein wesentlicher Vorteil des Geschäftsmodells liegt in den hohen Markteintrittsbarrieren. Die Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren erfordert erhebliche regulatorische und technische Voraussetzungen. Dadurch verfügt die Deutsche Börse über eine starke Wettbewerbsposition und erzielt einen grossen Teil ihrer Erträge aus wiederkehrenden Einnahmen (Deutsche Börse Annual Report 2025).
CME Group: Der Spezialist für Terminmärkte
Die CME Group nimmt innerhalb der globalen Börsenlandschaft eine besondere Stellung ein. Das Unternehmen betreibt einige der wichtigsten Terminbörsen der Welt und ist vor allem für den Handel mit Futures und Optionen auf Zinsen, Aktienindizes, Rohstoffe und Währungen bekannt. Zur Gruppe gehören unter anderem die Chicago Mercantile Exchange (CME), die Chicago Board of Trade (CBOT), die New York Mercantile Exchange (NYMEX) sowie die Commodity Exchange (COMEX) (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).
Über diese Handelsplätze werden Terminkontrakte auf eine Vielzahl von Basiswerten gehandelt. Dazu zählen etwa US-Staatsanleihen, Aktienindizes, Energieprodukte, Industriemetalle, Edelmetalle sowie Agrarrohstoffe. Die CME Group nimmt damit eine wichtige Rolle für die Preisfindung und das Risikomanagement an den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten ein (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).
Das Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich von klassischen Aktienbörsen. Die Nachfrage nach Absicherungs- und Handelsinstrumenten wird häufig durch Unsicherheit an den Märkten begünstigt. Steigende Zinsen, geopolitische Risiken oder grössere Schwankungen an den Kapitalmärkten können zu höheren Handelsvolumina führen und damit die Ertragslage der CME Group unterstützen. Zudem verfügt das Unternehmen in zahlreichen Produktsegmenten über eine führende Marktposition, wodurch Netzwerkeffekte entstehen. Für Marktteilnehmer ist es oft attraktiver, dort zu handeln, wo bereits die höchste Liquidität vorhanden ist (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).
Gleichwohl sollten Anleger berücksichtigen, dass das Wachstum der Handelsaktivitäten nicht kontinuierlich verläuft. Besonders ruhige Marktphasen können temporär zu geringeren Umsätzen führen. Aufgrund ihrer starken Marktstellung und ihrer wichtigen Rolle für die Preisfindung und Risikoabsicherung an den globalen Märkten gilt die CME Group jedoch als bedeutender Infrastrukturanbieter innerhalb des Finanzsystems (CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026).
London Stock Exchange Group: Vom Börsenbetreiber zum Datenanbieter
Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchlaufen. Mit der Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv entwickelte sich das Unternehmen von einem klassischen Börsenbetreiber zunehmend zu einem Anbieter von Finanzdaten, Analyselösungen und Marktinfrastruktur (LSEG Annual Report 2025).
Zur Gruppe gehören neben der London Stock Exchange unter anderem der Indexanbieter FTSE Russell, das Clearinghaus LCH sowie das Geschäft mit Finanzdaten und Analyselösungen. Über diese verschiedenen Geschäftsbereiche deckt die LSEG weite Teile der Wertschöpfungskette an den Kapitalmärkten ab. Die Gesellschaft ist damit nicht nur im Handel, sondern auch in den Bereichen Daten, Indexierung, Clearing und Risikoanalyse aktiv (LSEG Annual Report 2025).
Heute stammt ein erheblicher Teil der Umsätze nicht mehr aus dem eigentlichen Börsenhandel, sondern aus Daten-, Analyse- und Informationsdienstleistungen. Dieses Geschäft zeichnet sich häufig durch langfristige Kundenbeziehungen, wiederkehrende Erlöse und vergleichsweise hohe Wechselkosten für Kunden aus. Der Zugang zu hochwertigen Finanzdaten gewinnt insbesondere im Kontext algorithmischer Handelsstrategien, regulatorischer Anforderungen und datengetriebener Investmententscheidungen an Bedeutung (LSEG Annual Report 2025).
Gleichzeitig ist die Integration grosser Übernahmen stets mit Risiken verbunden. Zudem konkurriert die LSEG mit anderen etablierten Anbietern von Finanzinformationen und Marktdaten. Die breitere Aufstellung kann jedoch dazu beitragen, die Abhängigkeit von Handelsvolumina zu reduzieren und die Ertragsbasis stärker zu diversifizieren (LSEG Annual Report 2025).
Drei Unternehmen, drei unterschiedliche Ansätze
Obwohl alle drei Unternehmen als Börsenbetreiber eingeordnet werden können, unterscheiden sich ihre Geschäftsmodelle erheblich.
Die Deutsche Börse konzentriert sich insbesondere auf Handels-, Clearing- und Verwahrinfrastruktur, die CME Group auf den globalen Derivatehandel und die LSEG zunehmend auf Finanzdaten und Analysedienstleistungen (Deutsche Börse Annual Report 2025; CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026; LSEG Annual Report 2025).
Gemeinsam haben alle drei Gesellschaften, dass sie von hohen Eintrittsbarrieren, starken Marktpositionen und zum Teil erheblichen Netzwerkeffekten profitieren können. Gleichzeitig handelt es sich nicht um risikofreie Investments. Regulatorische Änderungen, rückläufige Handelsaktivitäten oder zunehmender Wettbewerb können die Geschäftsentwicklung beeinflussen.
Unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel
Börsenbetreiber stehen häufig weniger im Rampenlicht als Technologie- oder Konsumunternehmen. Dennoch verfügen viele dieser Gesellschaften über robuste Geschäftsmodelle, starke Marktpositionen und einen hohen Anteil wiederkehrender Erträge.
Während die Deutsche Börse insbesondere für ihre Finanzmarktinfrastruktur bekannt ist, bietet die CME Group Zugang zum globalen Derivatehandel. Die LSEG wiederum verfolgt zunehmend eine datengetriebene Strategie. Für Anleger dürfte daher weniger die Frage entscheidend sein, welcher Börsenbetreiber der «beste» ist. Vielmehr hängt die Attraktivität der jeweiligen Aktie davon ab, welcher Teil des Finanzmarktökosystems als langfristig besonders aussichtsreich eingeschätzt wird (Deutsche Börse Annual Report 2025; CME Group Form 10-K 2025, 26.02.2026; LSEG Annual Report 2025).