Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa

Innerhalb des Unternehmenskreises weist STRABAG die stärkste unmittelbare Verbindung zu Mittel- und Osteuropa auf. Das Segment «South + East» umfasst Österreich, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien sowie weitere Länder Südosteuropas. Mit einem Umsatz von rund 7.2 Milliarden Euro im Jahr 2025 ist es nahezu so gross wie das Segment «North + West» und damit ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells (STRABAG Geschäftsbericht 2025).

Besonders dynamisch entwickelten sich zuletzt Polen und Tschechien. Die Leistung stieg 2025 in Polen um 11Prozent und in Tschechien um 9 Prozent. Gleichzeitig ist STRABAG auch in Deutschland stark vertreten und verbindet damit west- und osteuropäische Infrastrukturmärkte (STRABAG Geschäftsbericht 2025).

Ein zusätzlicher langfristiger Faktor könnte der Wiederaufbau der Ukraine sein. Die Weltbank schätzt den Bedarf für Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung bis 2035 auf rund 587.7 Milliarden US-Dollar. Allein auf den Transportsektor entfallen rund 96 Milliarden US-Dollar, unter anderem für Strassen, Schienen, Brücken und Logistikinfrastruktur (World Bank, RDNA5 2026).

Für STRABAG ergeben sich daraus Anknüpfungspunkte aufgrund der bestehenden Kompetenz im Infrastruktur- und Verkehrswegebau. Dabei handelt es sich jedoch um einen potenziellen langfristigen Markt und nicht um bereits gesicherte Aufträge. Auch die bestehende Geschäftsentwicklung zeigt Chancen und Risiken: Trotz des Wachstums in mehreren CEE-Märkten war die Ergebnisentwicklung des Segments «South + East» 2025 rückläufig, unter anderem aufgrund von Belastungen im österreichischen Baugeschäft und in einzelnen osteuropäischen Märkten (STRABAG Geschäftsbericht 2025).