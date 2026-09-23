Die Geschichte der Pariser Modeschau reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Paul Poiret verband damals Mode mit gesellschaftlichen Ereignissen und veranstaltete aufwendige Bälle, bei denen er seine Entwürfe präsentierte. Zu den bekanntesten gehörte «The Thousand and Second Night» im Jahr 1911 (British Vogue, 27.09.2020). Eine zentrale Rolle spielte später Christian Dior, dessen Kollektion «Corolle» von 1947 als Auftakt des «New Look» gilt und Paris nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Zentrum der internationalen Mode rückte (British Vogue, 27.09.2020).

Mit dem Aufstieg des «Prêt-à-Porter» in den 1960er Jahren wuchs der Wunsch nach einem gemeinsamen Rahmen für die Präsentation der Kollektionen. 1973 entstand die Fédération Française de la Couture, die heutige Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM, o. D.). Die erste offizielle Paris Fashion Week folgte 1974 und wurde mit der «Battle of Versailles» verbunden, bei der fünf französische auf fünf amerikanische Designer trafen (British Vogue, 27.09.2020).

Seither hat sich Paris zu einem festen Zentrum des internationalen Modemonats entwickelt. Für die grossen Luxuskonzerne ist die Paris Fashion Week längst mehr als eine Bühne für neue Kollektionen: Sie ist ein Schaufenster für Marken, Kreativität und globale Präsenz.