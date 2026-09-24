Im Gegensatz zu Gold stammt ein erheblicher Teil der Silbernachfrage aus industriellen Anwendungen. Silber besitzt eine aussergewöhnlich hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit und wird deshalb in zahlreichen Zukunftsbranchen eingesetzt (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

Eine besonders wichtige Rolle spielt das Metall in der Solarindustrie. Für die Herstellung von Photovoltaikmodulen werden Silberpasten benötigt, die den erzeugten Strom innerhalb der Solarzellen leiten. Mit dem weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien steigt damit auch die Nachfrage nach Silber (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

Darüber hinaus findet das Metall Verwendung in Elektrofahrzeugen, der Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik sowie in der Halbleiterindustrie. Der fortschreitende Ausbau von Rechenzentren und die zunehmende Digitalisierung könnten ebenfalls zu einer nachhaltig hohen Nachfrage beitragen (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).