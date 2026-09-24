Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
Silber steht häufig im Schatten von Gold. Geht es um Edelmetalle, richten sich die meisten Blicke zunächst auf den grossen Bruder. Doch gerade das macht Silber für Anleger interessant. Während Gold vor allem als Krisenwährung und Wertspeicher gilt, vereint Silber gleich zwei Eigenschaften: Es ist Edelmetall und wichtiger Industrierohstoff zugleich. Diese besondere Rolle könnte dem Markt in den kommenden Jahren zusätzliche Impulse verleihen.
Mehr als nur das «kleine Gold»
Viele Investoren betrachten Silber als günstigere Alternative zu Gold. Tatsächlich reagieren beide Metalle oft ähnlich auf wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflationserwartungen oder Veränderungen des Zinsumfelds. Neben seiner Rolle als Edelmetall wird Silber in zahlreichen Industrieanwendungen eingesetzt. Dadurch wird der Silberpreis nicht nur von klassischen Faktoren wie Inflation oder geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst, sondern auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und der industriellen Nachfrage (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Diese höhere Volatilität macht Silber zwar risikoreicher, eröffnet aber auch grössere Chancen. Besonders in Marktphasen, in denen Anleger verstärkt nach Sachwerten suchen, rückt das Edelmetall regelmässig in den Fokus.
Die Industrie als entscheidender Treiber
Im Gegensatz zu Gold stammt ein erheblicher Teil der Silbernachfrage aus industriellen Anwendungen. Silber besitzt eine aussergewöhnlich hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit und wird deshalb in zahlreichen Zukunftsbranchen eingesetzt (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Eine besonders wichtige Rolle spielt das Metall in der Solarindustrie. Für die Herstellung von Photovoltaikmodulen werden Silberpasten benötigt, die den erzeugten Strom innerhalb der Solarzellen leiten. Mit dem weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien steigt damit auch die Nachfrage nach Silber (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Darüber hinaus findet das Metall Verwendung in Elektrofahrzeugen, der Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik sowie in der Halbleiterindustrie. Der fortschreitende Ausbau von Rechenzentren und die zunehmende Digitalisierung könnten ebenfalls zu einer nachhaltig hohen Nachfrage beitragen (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Begrenztes Angebot sorgt für Spannung
Während die Nachfrage wächst, zeigt sich die Angebotsseite vergleichsweise unflexibel. Silber wird nur selten in reinen Silberminen gefördert. In vielen Fällen entsteht es als Nebenprodukt bei der Förderung von Kupfer, Blei, Zink oder Gold (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Das bedeutet, dass ein steigender Silberpreis nicht automatisch zu einer deutlich höheren Produktion führt. Vielmehr hängt das Angebot häufig von der Entwicklung anderer Rohstoffmärkte ab. Kommt es gleichzeitig zu einer steigenden Industrienachfrage, kann dies den Markt zusätzlich verknappen (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Mehrere Marktbeobachter weisen daher seit Jahren auf strukturelle Angebotsdefizite hin. Sollten diese bestehen bleiben, könnten sie langfristig unterstützend auf die Preisentwicklung wirken (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Gold auf Rekordniveau, Silber mit Nachholpotenzial?
Ein weiteres Argument vieler Silber-Befürworter ist die Entwicklung im Vergleich zu Gold. Während Gold in den vergangenen Jahren mehrfach neue Höchststände erreicht hat, liegt Silber noch unter seinen historischen Rekordwerten.
Daher beobachten Investoren häufig das sogenannte Gold-Silber-Verhältnis. Es beschreibt, wie viele Unzen Silber benötigt werden, um eine Unze Gold zu kaufen. Ein besonders hohes Verhältnis wird von einigen Marktteilnehmern als Hinweis interpretiert, dass Silber gegenüber Gold vergleichsweise günstig bewertet sein könnte (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Ob daraus tatsächlich eine stärkere Aufwärtsbewegung resultiert, lässt sich zwar nicht vorhersagen. Dennoch gehört dieses Verhältnis zu den am häufigsten genannten Argumenten für eine mögliche Aufholjagd des Silberpreises.
Chancen und Risiken für Anleger
Silber profitiert von mehreren langfristigen Trends gleichzeitig: Energiewende, Elektrifizierung, Digitalisierung und eine mögliche Fortsetzung des Edelmetallzyklus. Diese Kombination macht den Rohstoff zu einem interessanten Baustein für Anleger, die von strukturellem Wachstum profitieren möchten (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Gleichzeitig sollten die Risiken nicht unterschätzt werden. Eine schwächere Weltkonjunktur könnte die industrielle Nachfrage belasten. Auch steigende Zinsen oder ein stärkerer US-Dollar wirken häufig negativ auf Edelmetalle (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).
Ausblick
Silber vereint Eigenschaften, die derzeit in vielen Anlageklassen gefragt sind: Es bietet Schutz in unsicheren Marktphasen und profitiert gleichzeitig von wichtigen Zukunftstrends. Ob der Rohstoff tatsächlich vor einer grösseren Aufholbewegung steht, bleibt abzuwarten. Die Mischung aus wachsender Industrienachfrage, begrenztem Angebot und möglichem Nachholpotenzial gegenüber Gold sorgt jedoch dafür, dass Silber auch in den kommenden Jahren ein spannender Markt für Anleger bleiben dürfte (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).