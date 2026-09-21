Die Preisentwicklung von Kaffee wird massgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine besondere Rolle spielen dabei die grossen Anbauländer. Brasilien gilt als weltweit grösster Kaffeeproduzent, während Vietnam insbesondere bei der Produktion von Robusta-Kaffee eine wichtige Stellung einnimmt (Coffee: World Markets and Trade, 07.2026).

Wetterereignisse können den Markt dabei stark beeinflussen. Dürreperioden, Frost, Starkregen oder andere extreme Wetterbedingungen haben das Potenzial, Ernten zu beeinträchtigen und das Angebot am Weltmarkt zu reduzieren. Bereits die Sorge vor Ernteausfällen kann ausreichen, um die Kaffeepreise deutlich ansteigen zu lassen (Coffee Market Report, 08.2026).

Auf der Nachfrageseite zeigt sich der Markt vergleichsweise robust. Kaffee gehört in vielen Ländern zum Alltag und erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. Darüber hinaus wächst in zahlreichen Regionen die Nachfrage nach hochwertigen Kaffeespezialitäten. Diese Entwicklung kann den Markt zusätzlich unterstützen und zu einem langfristig stabilen Nachfrageumfeld beitragen (Coffee Market Report, 08.2026).