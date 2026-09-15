Apple hat die Antwort inzwischen geliefert. Am Mittwochabend, dem 9. September 2026, präsentierte der neue CEO John Ternus mit dem iPhone-Duo das erste faltbare iPhone. Damit steigt Apple in einen Markt ein, den andere Hersteller bereits seit Jahren bearbeiten. Samsung stellte bereits 2019 ein massentaugliches Faltbares vor, auch Huawei, Xiaomi und Honor sind mit entsprechenden Geräten vertreten. Apple übernimmt damit nicht die Rolle des Innovators, sondern die des Nachzüglers (Reuters, 09.09.2026).

Das iPhone Duo lässt sich zusammengeklappt wie ein gewöhnliches iPhone nutzen und öffnet sich zu einem Gerät in der Grösse eines iPad Mini. In der Schweiz liegt der Preis je nach Ausführung zwischen 1 999 und 3 199 Fr. (FuW, 10.09.2026). Damit liegt das Duo preislich ungefähr auf dem Niveau eines iPhones und eines iPad Mini zusammen. Wegen der hohen Speicherpreise infolge des KI-Ausbaus hatten Analysten allerdings mit stärkeren Aufschlägen gerechnet. Viele Apple Produkte waren bereits in diesem Sommer teils um mehr als 30 Prozent teurer geworden (FuW, 10.09.2026).

Der späte Einstieg muss für Apple jedoch kein Nachteil sein. Schon bei Smartphones, Tablets oder Kopfhörern hat der Konzern gezeigt, dass er nicht zwingend der Erste sein muss, um einen Markt zu prägen.

Auch die Erwartungen der Analysten sind hoch. UBS rechnet im ersten Jahr nach dem Verkaufsstart am 23. Oktober mit rund 10 Millionen verkauften iPhone-Duo-Geräten. Zum Vergleich: Apple verkauft jährlich rund 250 Millionen iPhones. Gemessen am gesamten iPhone-Geschäft bliebe das Faltmodell damit zunächst ein Nischenprodukt. Wegen des hohen Preises könnte es für Apple dennoch zu einem wichtigen Umsatz und Margentreiber werden. Laut den Marktforschern von IDC könnte Apples Eintritt in das Segment der Faltbaren zudem zum Katalysator für die gesamte Gerätekategorie werden. Obwohl der Verkauf erst Ende Oktober beginnt, soll Apple demnach bereits 44 Prozent der weltweiten Erlöse mit faltbaren Smartphones im Gesamtjahr auf sich ziehen (FuW, 10.09.2026).