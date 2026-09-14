Wie ernst die Lage bei Volkswagen ist, zeigt sich im Vergleich mit BMW, das ähnlich stark vom Umbruch in Richtung Elektromobilität und vom chinesischen Markt abhängt. Genau wie VW kämpft Aauch BMW kämpft in China: Die Verkäufe brachen dort im zweiten Quartal 2026 um 30 Prozent ein, nachdem das Unternehmen bereits zuvor mehrfach seine Gewinnprognose senken musste (Reuters, 14.07.2026). Mit der neuen BMW-Modellreihe Neue Klasse will der Konzern gegensteuern, doch Branchenkenner bezweifeln, ob das Tempo reicht, um mit chinesischen Entwicklungszyklen mitzuhalten (Reuters, 14.07.2026). Finanziell zeigt sich trotzdem ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Konzernen: Im Geschäftsjahr 2025 erzielte BMW einen Reingewinn von 7.45 Milliarden Euro, ein Rückgang von lediglich 3 Prozent. Bei Volkswagen brach der Gewinn im gleichen Zeitraum um über 40 Prozent ein (AFP, 12.03.2026). BMW hat dabei früh auf eine Doppelstrategie aus Verbrennern und Elektroautos gesetzt, statt sich einseitig festzulegen (AFP, 12.03.2026). Das dürfte dem Konzern kurzfristig operative Stabilität verschafft haben, auch wenn die Transformation bei beiden Herstellern noch nicht abgeschlossen ist. Der Kursverlauf der letzten fünf Jahre zeigt entsprechend, dass der Markt beiden Titeln unterschiedliches Vertrauen entgegenbringt, was sich auch in der Bewertung niederschlägt.

Ganz chancenlos istscheint Volkswagen allerdings nicht zu sein. Der Konzern versucht, mit einer neuen Generation günstigerer Elektroautos wieder stärker in das Volumensegment vorzudringen. Ein Beispiel dafür ist der neue ID. Polo, der seit 2026 auf den Markt kommt. Das vollelektrische Modell startet in Deutschland bei rund 25 000 Euro und soll je nach Batterieversion bis zu 454 Kilometer Reichweite bieten. Damit adressiert Volkswagen genau jenes Segment, in dem der Preisvorteil chinesischer Hersteller besonders deutlich geworden ist. Ob der ID. Polo tatsächlich zum Verkaufserfolg wird, muss sich allerdings erst zeigen. Entscheidend wird dabei nicht allein sein, wie viele Fahrzeuge Volkswagen verkauft, sondern ob der Konzern mit solchen Modellen auch wieder wettbewerbsfähige Margen erzielen kann. Er könnte für Volkswagen dennoch ein wichtiger Test dafür sein, ob der Konzern Elektroautos künftig schneller und zu wettbewerbsfähigeren Preisen auf den Markt bringen kann.