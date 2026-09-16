Ein deutliches Signal setzte OpenAI-Präsident Greg Brockman Ende August 2026 mit seinem offenen Brief «A Call for Collective Action on Cyber Defense», der von mehr als 100 Organisationen, darunter Microsoft, Google, AWS, OpenAI, Anthropic und Oracle, unterzeichnet wurde (Greg Brockman (@gdb) on X, 27.08.2026).

Die Kernbotschaft: Das aktuelle Zeitfenster, in dem Verteidiger noch einen Vorsprung gegenüber Angreifern haben, könnte sich schnell schliessen. Herkömmliche Sicherheitsansätze würden künftig nicht mehr ausreichen, weshalb Unternehmen, Regierungen und Technologieanbieter ihre Investitionen in Cyberabwehr deutlich ausbauen müssten (OpenAI, 27.08.2026).

Diese Einschätzung wird auch von Nvidia-CEO Jensen Huang geteilt. Gemeinsam mit CrowdStrike stellte er auf der Fal.Con 2026 das agentenbasierte Sicherheitssystem SafeMind vor und warnte davor, dass KI-gestützte Cyberangriffe künftig «exponentiell zunehmen» könnten. Gleichzeitig sieht Huang in KI jedoch auch die Lösung: Durch den Einsatz intelligenter Sicherheitsagenten und die Zusammenarbeit verschiedener Verteidiger könne ein erheblicher technologischer Vorsprung gegenüber Angreifern geschaffen werden (Alspach, 02.09.2026).