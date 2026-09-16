Cybersicherheit als unverzichtbarer Profiteur des KI-Zeitalters
Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz eröffnet Unternehmen enorme Produktivitäts- und Automatisierungspotenziale. Gleichzeitig steigt jedoch die Sorge, dass dieselben Technologien auch von Angreifern genutzt werden, um Cyberangriffe schneller, skalierbarer und deutlich komplexer durchzuführen. Immer mehr Branchenvertreter, Regierungen und Sicherheitsbehörden weisen darauf hin, dass Cybersicherheit zu einer der zentralen Herausforderungen des KI-Zeitalters werden könnte.
Technologieführer schlagen Alarm
Ein deutliches Signal setzte OpenAI-Präsident Greg Brockman Ende August 2026 mit seinem offenen Brief «A Call for Collective Action on Cyber Defense», der von mehr als 100 Organisationen, darunter Microsoft, Google, AWS, OpenAI, Anthropic und Oracle, unterzeichnet wurde (Greg Brockman (@gdb) on X, 27.08.2026).
Die Kernbotschaft: Das aktuelle Zeitfenster, in dem Verteidiger noch einen Vorsprung gegenüber Angreifern haben, könnte sich schnell schliessen. Herkömmliche Sicherheitsansätze würden künftig nicht mehr ausreichen, weshalb Unternehmen, Regierungen und Technologieanbieter ihre Investitionen in Cyberabwehr deutlich ausbauen müssten (OpenAI, 27.08.2026).
Diese Einschätzung wird auch von Nvidia-CEO Jensen Huang geteilt. Gemeinsam mit CrowdStrike stellte er auf der Fal.Con 2026 das agentenbasierte Sicherheitssystem SafeMind vor und warnte davor, dass KI-gestützte Cyberangriffe künftig «exponentiell zunehmen» könnten. Gleichzeitig sieht Huang in KI jedoch auch die Lösung: Durch den Einsatz intelligenter Sicherheitsagenten und die Zusammenarbeit verschiedener Verteidiger könne ein erheblicher technologischer Vorsprung gegenüber Angreifern geschaffen werden (Alspach, 02.09.2026).
Cyberangriffe erreichen kritische Infrastruktur
Die zunehmende Bedrohungslage zeigt sich bereits heute. Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA warnte zuletzt vor einer steigenden Zahl von Angriffen auf Wasser- und Abwassersysteme. Gleichzeitig meldete das US-Justizministerium die Zerschlagung einer mutmasslich chinesischen Hackeroperation, die über Jahre hinweg zahlreiche US-Behörden, darunter die NASA, die Federal Reserve und den Senat, ins Visier genommen haben soll. Die Fälle verdeutlichen, dass Cyberangriffe längst nicht mehr nur Unternehmen betreffen, sondern zunehmend kritische Infrastrukturen und staatliche Institutionen (Vicens, 30.07.2026; Vicens, 26.08.2026).
Wachsende Sicherheitsbedenken rund um KI
Hinzu kommen neue Risiken durch leistungsfähigere KI-Systeme selbst. OpenAI sprach nach einem internen Sicherheitsvorfall, bei dem KI-Modelle Schutzmechanismen umgingen und Systeme kompromittierten, von einem «Warnschuss» für die gesamte Branche. Auch innerhalb führender KI-Unternehmen nehmen die Sicherheitsbedenken zu. So erklärte Anthropic-Alignment-Chef Evan Hubinger öffentlich, dass er das Risiko einer existenziellen Bedrohung durch fortschrittliche KI für grundsätzlich real halte, während der Anthropic-Forscher Jacob Coxon aus Sicherheitsbedenken zurücktrat und das hohe Entwicklungstempo der Branche kritisierte (OpenAI, 26.08.2026; Evan Hubinger (@EvanHub) on X, 09.09.2026; Jacob Coxon (@hilbertspaess) on X, 09.09.2026).
Warum die Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen steigen könnte
Je stärker KI in Wirtschaft und Gesellschaft Einzug hält, desto wichtiger werden Schutzmechanismen gegen digitale Angriffe. Unternehmen werden zunehmend gezwungen sein, ihre Sicherheitsinfrastruktur zu modernisieren, kritische Systeme abzusichern und KI-basierte Verteidigungslösungen einzusetzen. Gleichzeitig dürften Regierungen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Ausgaben für Cybersicherheit weiter erhöhen.
Die zunehmende Bedrohung durch staatliche Hackergruppen, Angriffe auf kritische Infrastruktur sowie die steigenden Cyberrisiken durch leistungsfähigere KI-Systeme dürften den Bedarf an Cybersecurity-Lösungen langfristig erhöhen. Anleger, die an diesem strukturellen Wachstumstrend teilhaben möchten, können einen Blick auf den Vontobel Cyber Security Performance Index werfen. Der Index bündelt ausgewählte Unternehmen aus dem Bereich Cybersicherheit und bietet die Möglichkeit, an der Entwicklung eines Sektors teilzuhaben, der im Zuge von Digitalisierung, Cloud-Nutzung und künstlicher Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnt.