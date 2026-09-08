Mit diesen Zahlen nähert sich die Teuerung dem Basisszenario der EZB-Ökonomen an, die für das dritte und vierte Quartal eine Inflationsrate von jeweils 3,4 Prozent erwarten – deutlich über dem Notenbankziel von 2 Prozent (FuW, 01.09.2026). Der EZB-Rat hatte den Leitzins erstmals seit fast drei Jahren im Juni bereits von 2,0 auf 2,25 Prozent angehoben und die Zinsen im Juli unverändert gelassen. Dieser Entscheid war von den Marktteilnehmern grösstenteils erwartet worden (LBBW, 28.08.2026). EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht Spielraum für ein höheres Leitzinsniveau und verwies in einem Interview auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Gleichzeitig berge die robuste Wirtschaft der Eurozone Aufwärtsrisiken für die Inflation (FuW, 27.08.26).

Für die Sitzung im September rechnet eine deutliche Mehrheit der Marktteilnehmer nun mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte. Dies würde den kürzesten Zinserhöhungszyklus seit 2011 markieren (Raisin, 01.08.2026). Danach könnten die Zinsen bis mindestens Mitte 2027 auf diesem Niveau verharren, sofern sich die Konjunktur und Inflationsdaten nicht deutlich verändern. Auch für die Schweiz ist an den Terminmärkten eine Zinserhöhung bis Juni weitgehend eingepreist (FuW, 01.09.2026).