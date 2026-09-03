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Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch

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Vontobel Markets
3. Sep. 2026 | 2 Minuten
Mann mit Handy und Bankkarte Nahaufnahme

Ob im Café, beim Online-Shopping oder beim Begleichen von Rechnungen per Smartphone: Die Art und Weise, wie Menschen bezahlen, verändert sich weltweit. Während Bargeld in vielen Ländern nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, gewinnen digitale Zahlungsmethoden seit Jahren zunehmend an Bedeutung. Dieser Trend wird durch technologische Innovationen, die zunehmende Verbreitung des E-Commerce und veränderte Konsumgewohnheiten begünstigt. Unternehmen wie Visa, Mastercard, PayPal und Adyen gehören zu den Akteuren, die von dieser Entwicklung profitieren könnten.

Inhalt
Ein langfristiger StrukturtrendGlobale Netzwerke als WettbewerbsvorteilDigitale Zahlungsplattformen und Zahlungsdienstleister gewinnen an BedeutungChancen und Risiken im Blick behaltenEinordnung für Anleger

Ein langfristiger Strukturtrend

Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ist eine der grossen Veränderungen der globalen Wirtschaft. In zahlreichen Industrieländern nimmt die Nutzung von Bargeld kontinuierlich ab, während Kartenzahlungen, mobile Wallets und Online-Bezahldienste an Bedeutung gewinnen. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im E-Commerce, dessen Wachstum die Nachfrage nach leistungsfähigen und sicheren Zahlungslösungen erhöht. Länder wie Dänemark gelten dabei als Vorreiter der bargeldlosen Zahlung, da Karten- und Mobile-Payment-Lösungen dort im Alltag weit verbreitet sind.

Hinzu kommt, dass digitale Zahlungen inzwischen weit über klassische Kreditkartentransaktionen hinausgehen. Mobile Bezahldienste, kontaktlose Zahlungen sowie integrierte Zahlungsfunktionen in Apps und Online-Plattformen schaffen zusätzliche Anwendungsfelder. Dadurch entstehen neue Umsatzquellen für Anbieter von Zahlungsinfrastruktur und Zahlungsdienstleistungen.

5 Jahres Chart von Adyen, Mastercard. PayPal, Visa

Globale Netzwerke als Wettbewerbsvorteil

Visa und Mastercard zählen zu den grössten Zahlungsnetzwerken der Welt. Die Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit, über die Milliarden von Transaktionen zwischen Verbrauchern, Banken und Händlern abgewickelt werden. Dabei ist ihr Geschäftsmodell weniger von einzelnen Konsumentscheidungen abhängig als häufig angenommen wird. Vielmehr profitieren sie vom langfristigen Wachstum des elektronischen Zahlungsverkehrs und der zunehmenden Digitalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten.

Ein möglicher Vorteil dieser Geschäftsmodelle liegt in ihrer globalen Reichweite. Je mehr Händler und Verbraucher die Netzwerke nutzen, desto attraktiver werden sie für weitere Teilnehmer. Solche Netzwerkeffekte können Markteintrittsbarrieren schaffen und die Wettbewerbsposition etablierter Anbieter stärken.

Digitale Zahlungsplattformen und Zahlungsdienstleister gewinnen an Bedeutung

Neben den klassischen Kartenanbietern haben sich digitale Zahlungsdienstleister als wichtige Marktteilnehmer etabliert. PayPal gehört zu den bekanntesten Anbietern im Online-Handel und verfügt weltweit über eine grosse Nutzerbasis. Das Unternehmen bietet Verbrauchern und Händlern verschiedene Lösungen für digitale Transaktionen an und versucht gleichzeitig, sein Angebot kontinuierlich auszubauen. Gleichzeitig sieht sich PayPal einem zunehmend intensiveren Wettbewerb durch neue Zahlungsanbieter und alternative Bezahllösungen gegenüber.

Adyen hat sich ebenfalls als bedeutender Anbieter moderner Zahlungsplattformen positioniert. Das Unternehmen ermöglicht Händlern die Abwicklung verschiedenster Zahlungsmethoden über eine zentrale Infrastruktur. Vor allem grössere international agierende Unternehmen nutzen solche Plattformen, um Zahlungsprozesse über verschiedene Länder und Vertriebskanäle hinweg zu vereinfachen.

Chancen und Risiken im Blick behalten

Trotz attraktiver Wachstumsperspektiven ist die Branche nicht frei von Risiken. Der Wettbewerb im Zahlungsverkehr bleibt intensiv. Neue Fintech-Unternehmen, technologische Innovationen und die Aktivitäten grosser Technologiekonzerne könnten bestehende Marktstrukturen verändern.

Darüber hinaus können regulatorische Vorgaben Einfluss auf Geschäftsmodelle, Gebührenstrukturen und Margen nehmen. Auch konjunkturelle Schwankungen spielen eine Rolle, da das Transaktionsvolumen teilweise von der Konsumbereitschaft der Verbraucher abhängt. Zwar gilt der Trend zu digitalen Zahlungen grundsätzlich als langfristig, kurzfristige Rückschläge sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Investoren sollten daher berücksichtigen, dass selbst Unternehmen in strukturellen Wachstumsbranchen Phasen mit schwächerer Geschäftsentwicklung oder erhöhter Marktvolatilität erleben können.

Einordnung für Anleger

Der weltweite Wandel hin zu digitalen Zahlungsmethoden gehört zu den langfristigen Trends der modernen Wirtschaft. Unternehmen wie Visa, Mastercard, PayPal und Adyen sind in unterschiedlichen Bereichen dieses Marktes tätig und könnten von der zunehmenden Verbreitung elektronischer Transaktionen profitieren.

Anleger sollten jedoch beachten, dass die Wachstumserwartungen teilweise bereits in den Unternehmensbewertungen berücksichtigt sind und dass regulatorische sowie wettbewerbliche Risiken bestehen. Die Zukunft des Bezahlens ist und bleibt ein dynamisches Thema, das Chancen bieten kann, dessen Entwicklung jedoch von technologischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst wird.

Constant Leverage Zertifikate auf Visa Inc.

Constant Leverage Zertifikat
Visa Inc.
ISIN CH0354238070
4x Long
+0.54%
Constant Leverage Zertifikat
Visa Inc.
ISIN CH0354238088
5x Long
+0.65%
Constant Leverage Zertifikat
Visa Inc.
ISIN CH1543909035
5x Short
-0.71%
Constant Leverage Zertifikat
Visa Inc.
ISIN CH1543909043
4x Short
-0.78%

Constant Leverage Zertifikate auf MasterCard Inc

Constant Leverage Zertifikat
MasterCard Inc
ISIN CH1543909183
4x Long
+0.12%
Constant Leverage Zertifikat
MasterCard Inc
ISIN CH0354237809
5x Long
+0.24%
Constant Leverage Zertifikat
MasterCard Inc
ISIN CH1543909191
5x Short
+0.51%
Constant Leverage Zertifikat
MasterCard Inc
ISIN CH1543909241
4x Short
+0.20%

Constant Leverage Zertifikate auf Adyen N.V.

Constant Leverage Zertifikat
Adyen N.V.
ISIN CH1543908656
5x Long
-4.22%
Constant Leverage Zertifikat
Adyen N.V.
ISIN CH1543908672
6x Long
-4.69%
Constant Leverage Zertifikat
Adyen N.V.
ISIN CH1543908664
6x Short
+10.00%
Constant Leverage Zertifikat
Adyen N.V.
ISIN CH1543908680
5x Short
+9.43%

Constant Leverage Zertifikate auf PayPal Holdings Inc.

Constant Leverage Zertifikat
PayPal Holdings Inc.
ISIN CH1534238485
4x Long
-2.80%
Constant Leverage Zertifikat
PayPal Holdings Inc.
ISIN CH1469321124
5x Long
0.00%
Constant Leverage Zertifikat
PayPal Holdings Inc.
ISIN CH1469321140
5x Short
+4.05%
Constant Leverage Zertifikat
PayPal Holdings Inc.
ISIN CH1469321132
4x Short
+1.94%

Barrier Reverse Convertibles

Barrier Reverse Convertible
Adyen N.V.
ISIN CH1512047569
Coupon p.a.: 11.00%Barriere: 593.30 EUREURLaufzeit: 16.08.2027
+0.71%
Barrier Reverse Convertible
Visa Inc.
ISIN CH1512028825
Coupon p.a.: 6.25%Barriere: 212.67 USDUSDLaufzeit: 27.05.2027
-0.10%
Barrier Reverse Convertible
PayPal Holdings Inc.
ISIN CH1512052304
Coupon p.a.: 7.50%Barriere: 32.88 USDUSDLaufzeit: 03.09.2027
In Zeichnung
Barrier Reverse Convertible
MasterCard Inc
ISIN CH1512041463
Coupon p.a.: 6.00%Barriere: 326.56 USDUSDLaufzeit: 19.07.2027
-0.11%

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