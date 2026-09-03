Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ist eine der grossen Veränderungen der globalen Wirtschaft. In zahlreichen Industrieländern nimmt die Nutzung von Bargeld kontinuierlich ab, während Kartenzahlungen, mobile Wallets und Online-Bezahldienste an Bedeutung gewinnen. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im E-Commerce, dessen Wachstum die Nachfrage nach leistungsfähigen und sicheren Zahlungslösungen erhöht. Länder wie Dänemark gelten dabei als Vorreiter der bargeldlosen Zahlung, da Karten- und Mobile-Payment-Lösungen dort im Alltag weit verbreitet sind.

Hinzu kommt, dass digitale Zahlungen inzwischen weit über klassische Kreditkartentransaktionen hinausgehen. Mobile Bezahldienste, kontaktlose Zahlungen sowie integrierte Zahlungsfunktionen in Apps und Online-Plattformen schaffen zusätzliche Anwendungsfelder. Dadurch entstehen neue Umsatzquellen für Anbieter von Zahlungsinfrastruktur und Zahlungsdienstleistungen.