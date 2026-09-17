Aktuell ist der Markt allerdings auf Wachstum ausgerichtet. Dies unterstreicht auch ein neuer Multimilliarden-Liefervertrag für den Glasfaserhersteller Corning von Amazon. Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch in den Büchern des Glasfaser-Pioniers aus Kentucky wider: Im Startquartal 2026 legte der Umsatz prozentual zweistellig zu, der Gewinn konnte sich sogar mehr als verdoppeln. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes und mehr als die Hälfte des Gewinns stammen mittlerweile aus der Sparte Optical Communications (Corning, 2026). Weniger um das Kabel, als vielmehr um die optischen Komponenten rundherum kümmert sich Kohoku Kogyo. Der japanische Spezialist stellt vor allem Optische Isolatoren und Filter, die in Unterseekabeln und Langstreckennetzen eingesetzt werden, her und verfügt bei optischen Isolatoren für Unterseekabel über einen Weltmarktanteil von rund 50 Prozent. Fabrinet ist als führender Zulieferer für optische Komponenten und Präzisionsfertigung bekannt und fertigt unter anderem optische Linsensysteme, Module für Laserlicht und hochwertiges Packaging für optoelektronische Teile. Das Geschäftsmodell als reiner Auftragsfertiger erlaubt es dem Unternehmen, für mehrere Netzwerkausrüster gleichzeitig zu produzieren. So profitiert die Firma vom allgemeinen Boom, ohne direkt mit seinen Kunden zu konkurrieren. Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete Fabrinet – getrieben vor allem von starkem Absatz im Telekommunikationsbereich – einen Rekordumsatz von 1.21 Milliarden US-Dollar, plus 39 Prozent gegenüber Vorjahr (Fabrinet, 2026). Steil nach oben zeigt auch die Erlöskurve bei Marvell Technology. Der Halbleiterkonzern, der Chips für Datenzentren und Enterprise-Netzwerke entwickelt, profitiert derzeit insbesondere von individuellen KI-Chips für Cloud-Anbieter und Networking-ASICs. Neben Rechenzentren erfreut sich Marvell auch starker Orders aus dem Bereich optische Netzwerktechnik: Router, Switches und optische Module werden mit seinen Chips bestückt. Aber nicht nur in den USA oder in Fernost spielen beim Thema Optical Networks Technology vorne mit, auch Europa hat einiges vorzuweisen. So ist Nokia lange nicht nur Mobilfunk, sondern hat mit der Übernahme von Infinera im Jahr 2024 auch sein Portfolio in optischen Netzwerken verstärkt. Nokia liefert Equipment für 5G- und Festnetze, inklusive der Glasfaserausrüstung, und profitiert vom globalen Netzausbau. Jüngst hat Nokia Partnerschaften mit TIM Brasil und der Deutschen Telekom geschlossen, um gemeinsam KI-fähige Netze und Open RAN-Technologien voranzutreiben. Ähnliche Abkommen bestehen mit Telefonica und anderen betreffen Netzwerkarchitekturen für Rechenzentren. Mit den weltweiten 5G- und Digitalisierungsschüben entsteht erheblicher Bedarf an moderner Netzwerkhardware und Nokia ist gut platziert, daran teilzuhaben.