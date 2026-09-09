Gerade braut sich im Pazifik ein aussergewöhnlich starker El Niño zusammen. Das mit erhöhten Temperaturen des Oberflächenwassers einhergehende natürliche Klimaphänomen kann die Niederschläge weltweit beeinflussen. «Dadurch sind enorme Auswirkungen auf Getreide und Soft Commodities möglich», folgert Carsten Stork. Für den Kaffee und Zuckeranbau in Südamerika und Asien gelte das genauso, wie die Kakao-Ernten in Westafrika. Folgerichtig ist der DCX bei diesen und weiteren Agrarwaren auf der Long-Seite positioniert. Auf steigende Kurse setzt die Strategie auch im Edelmetallsegment. Per Ende Juli bildete ein auf Gold basieren der Long Mini-Future die grösste Einzelposition. «Nach der Korrektur der vergangenen Monate befindet sich das Edelmetall in einer interessanten Konsolidierungszone», erklärt Stork. Er kann sich ausserdem vorstellen, dass sich die geldpolitischen Erwartungen verschieben. Momentan gehen die Märkte davon aus, dass die US-Notenbank nach der Sommerpause die Zinsen erhöht. Stork verweist auf das duale Mandat der Fed. Neben der erhöhten Inflation müssen die US-Währungshüter den Arbeitsmarkt im Blick behalten. Zuletzt ist der Jobmotor ins Stottern geraten. Insofern kann sich der Experte vorstellen, dass die Notenbank über kurz oder lang die Zügel lockert – was für das zinslose Gold positiv wäre. Stork nennt ein weiteres Argument für das gelbe Metall: «Die Notenbanken kaufen so viel Gold wie nie zuvor». Schon in den vergangenen Jahren war der verstärkte Einsatz als Währungsreserve ein zentraler Treiber der Goldrallye.