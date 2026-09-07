In diesem Jahr könnten zwei KI-Giganten mit möglichen Börsengängen für weitere Schlagzeilen sorgen: Anthropic und OpenAI. Anthropic, das für seine aussergewöhnlich leistungsfähigen Claude-Modelle bekannt ist, könnte die Nase vorn haben. Derzeit laufen laut Berichten zufolge zwischen dem Management, den beteiligten Banken sowie potenziellen Investoren Gespräche. Anthropic hat seinen Börsenprospekt im Juni vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, jedoch noch nicht bekannt gegeben, wann das IPO stattfinden soll. Es wird spekuliert, dass dies bereits im Oktober der Fall sein könnte, sollte alles nach Plan laufen. Ein Börsengang von Anthropic könnte hinsichtlich des Emissionsvolumens an den SpaceX-Börsengang im Juni anknüpfen. Bei einer im Mai abgeschlossenen Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar ergab sich ein zugrunde liegender Unternehmenswert von 965 Milliarden US-Dollar. Wie Anthropic hat auch OpenAI im Juni einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang bei der SEC gestellt, jedoch bislang ebenfalls keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Allerdings könnte der ChatGPT-Entwickler laut einem Bericht der New York Times seinen Börsengang auf das kommende Jahr verschieben. Ursprünglich sollte das IPO bereits im dritten oder vierten Quartal 2026 stattfinden, doch interne Quellen berichten von einer deutlichen Verzögerung. Grund dafür sind vor allem die aktuellen Börsenturbulenzen. Berater des Unternehmens warnten zuletzt vor einer schwachen Nachfrage vonseiten der Privatanleger, da Technologiewerte zuletzt deutliche Kursverluste hinnehmen mussten. OpenAI steht nun vor der Entscheidung, entweder mit dem Börsengang bis 2027 zu warten, um die von CEO Sam Altman angestrebte Bewertung von einer Billion US-Dollar zu erreichen, oder die Zielmarke für einen früheren Börsengang zu senken. Laut Insidern lehnt Altman eine niedrigere Bewertung jedoch kategorisch ab.