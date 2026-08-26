KI verändert die Wettbewerbslandschaft der globalen Softwareindustrie grundlegend. Was vor wenigen Jahren noch nach Zukunftsmusik klang, ist heute bereits Realität: KI beantwortet selbstständig Anfragen, erstellt Analysen und schreibt Code, Tätigkeiten, für die früher ganze Teams nötig waren. Wie schnell diese Entwicklung verlaufen ist, überrascht dabei auch viele Experten.

Erste Auswirkungen zeigen sich bereits auf dem Arbeitsmarkt. So ist die Beschäftigung junger Softwareentwickler zwischen 22 und 25 Jahren seit 2024 um fast 20 Prozent zurückgegangen (Stanford HAI, 04.2026). Betroffen sind davon vor allem Berufseinsteiger, weniger die Softwarebranche insgesamt.

Doch nicht nur der Arbeitsmarkt verändert sich. Auch die Kapitalmärkte beginnen, die möglichen Folgen von KI für die Branche einzupreisen. Der Anteil des Softwaresektors an der weltweiten Marktkapitalisierung des MSCI® World ist inzwischen um rund drei Prozentpunkte gesunken. Dahinter stehen unter anderem die Sorgen der Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der Hyperscaler wie Alphabet oder Microsoft nicht vollständig rechnen könnten und dass KI das klassische Softwaregeschäft grundlegend unter Druck setzen könnte (Focus Money, 03.2026).

Besonders relevant ist dabei vor allem die Frage: Welche Geschäftsmodelle sind in der Lage, ihre Wettbewerbsvorteile auch im Zeitalter von KI zu verteidigen? Denn einige Geschäftsmodelle, die vor zwei Jahren noch als strukturell gut geschützt galten, geraten zunehmend unter Druck, durch KI-native Alternativen, agentenbasierte Automatisierung und sich rasant verändernde Vertriebs- und Distributionsstrukturen (Divizend, 02.2026).

Wie stark diese Entwicklung einzelne Unternehmen tatsächlich trifft, lässt sich heute allerdings noch nicht abschliessend beurteilen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos rechnet bis zum Jahr 2030 mit bis zu 92 Millionen wegfallenden Stellen weltweit, aber auch mit 170 Millionen neuen (World Economic Forum, 2026).

Eines lässt sich allerdings bereits heute feststellen: Der durch KI ausgelöste Wandel wirkt sich nicht auf alle Unternehmen und Geschäftsmodelle gleichermassen aus. Während manche sich grundlegend verändern müssen, werden sich andere weitgehend behaupten können.

Der Unterschied liegt dabei oft nicht in der Branche selbst, sondern in der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und damit in seinem «wirtschaftlichen Burggraben».