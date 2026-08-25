Wie stark dieser Trend ausgerechnet SanDisk beflügelt hat, zeigt der eigene Kursverlauf. Nach der Abspaltung von Western Digital wurde SanDisk im Februar 2025 erstmals eigenständig an der Börse gehandelt. Eine Aktie kostete damals etwa 36 US-Dollar. Knapp ein Jahr später stand der Kurs bei rund 620 US-Dollar. Damit entwickelte sich SanDisk zeitweise deutlich stärker als Nvidia, einer der grössten Profiteure des KI-Booms (Handelsblatt, 01.2026).

Getragen wurde diese Entwicklung auch dadurch, dass sich SanDisk nach der Abspaltung erstmals unabhängig vom früheren Festplattengeschäft bewerten liess. Aus dem Teil eines diversifizierten Speicherunternehmens wurde ein eigenständiger Flash-Speicherhersteller, der direkt vom wachsenden Bedarf der KI-Infrastruktur profitieren kann.

Doch damit sich diese Neubewertung langfristig rechtfertigen lässt, muss SanDisk zeigen, dass der aktuelle Aufschwung mehr ist als ein kurzfristiger Nachfragezyklus. Das Unternehmen versucht deshalb, einen Teil des künftigen Geschäfts bereits heute abzusichern.