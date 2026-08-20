Rocket Lab wurde 2006 gegründet und hat sich auf den Start kleiner Satelliten spezialisiert. Mit seiner Trägerrakete «Electron» gehört das Unternehmen mittlerweile zu den wenigen privaten Anbietern weltweit, die regelmässig Satelliten erfolgreich ins All transportieren können. Dadurch hat sich Rocket Lab einen festen Platz in einem Markt gesichert, der durch die steigende Nachfrage nach Satellitendiensten kontinuierlich wächst.

Ein wichtiger Wachstumstreiber ist die zunehmende Bedeutung von Satelliten für Kommunikation, Navigation und Datenanalyse. Unternehmen, Regierungen und Forschungseinrichtungen benötigen immer mehr Satelliten, um globale Netzwerke aufzubauen und Informationen in Echtzeit zu nutzen. Rocket Lab profitiert von diesem Trend, da die Electron-Rakete speziell für kleinere und häufigere Missionen entwickelt wurde. Kunden können dadurch flexibler agieren als bei grossen Sammelstarts anderer Anbieter.

Neben dem klassischen Raketenstartgeschäft verfolgt Rocket Lab eine weitere spannende Strategie. Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend zu einem integrierten Raumfahrtkonzern. Es liefert nicht nur den Transport ins All, sondern produziert auch wichtige Satellitenkomponenten und bietet umfassende Weltraumdienstleistungen an. Diese Diversifikation könnte langfristig für stabilere Umsätze sorgen und die Abhängigkeit vom reinen Startgeschäft reduzieren.

Zusätzliche Fantasie bietet die Entwicklung der neuen Rakete «Neutron». Sie soll grössere Nutzlasten transportieren und Rocket Lab den Zugang zu einem deutlich grösseren Markt ermöglichen. Sollte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnte das Unternehmen seine Wettbewerbsposition weiter ausbauen. Investoren beobachten deshalb genau, ob die Entwicklung im Zeit- und Kostenrahmen bleibt.

Trotz der attraktiven Wachstumsperspektiven dürfen die Risiken nicht unterschätzt werden. Die Raumfahrtbranche ist kapitalintensiv, technisch anspruchsvoll und stark umkämpft. Verzögerungen bei Raketenentwicklungen, technische Probleme oder ein schwierigeres Finanzierungsumfeld können die Geschäftsentwicklung belasten. Zudem konkurriert Rocket Lab mit finanzstarken Unternehmen und etablierten Raumfahrtanbietern.



Für Anleger, die an das langfristige Wachstum der kommerziellen Raumfahrt glauben, kann Rocket Lab daher eine interessante Beobachtungsposition sein. Das Unternehmen verbindet ein bereits etabliertes Geschäftsmodell mit der Chance auf weiteres Wachstum durch neue Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig bleibt die Aktie aufgrund der hohen Erwartungen und des dynamischen Marktumfelds schwankungsanfällig.