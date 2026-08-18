Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
Kupfer, Gold und Silber werden von unterschiedlichen Marktkräften beeinflusst und stehen für verschiedene Rohstoffthemen. Während Kupfer eng mit der Elektrifizierung, dem Ausbau von Infrastruktur und dem steigenden Energiebedarf verbunden ist, spielen bei Gold vor allem makroökonomische Faktoren wie Zinsen, Inflationserwartungen und geopolitische Entwicklungen eine Rolle. Silber vereint Eigenschaften eines Edelmetalls mit einer bedeutenden industriellen Nutzung. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Treiber dieser drei Metalle sowie Möglichkeiten und Risiken eines entsprechenden Marktengagements.
Rohstoffe im Spannungsfeld globaler Veränderungen
Die globale Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Ausbau von Stromnetzen, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbaren Energien erhöht den Bedarf an bestimmten Rohstoffen. Gleichzeitig sorgen geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldung und Veränderungen im globalen Finanzsystem für anhaltendes Interesse an Edelmetallen.
Kupfer, Gold und Silber stehen dabei für unterschiedliche Entwicklungen – und können deshalb aus unterschiedlichen Gründen interessant sein.
Kupfer: Schlüsselmetall der Elektrifizierung
Kupfer ist ein zentraler Bestandteil moderner Strominfrastruktur. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbare Energien benötigen das Metall in unterschiedlichen Anwendungen. Mit dem steigenden Elektrifizierungsgrad der Wirtschaft wird von Marktteilnehmern vielfach eine steigende strukturelle Nachfrage nach Kupfer erwartet.
Auf der Angebotsseite ist eine schnelle Ausweitung der Minenproduktion allerdings nur begrenzt möglich. Neue Projekte können lange Entwicklungs- und Genehmigungszeiten erfordern. Gleichzeitig können sinkende Erzgehalte, steigende Investitionskosten und politische Rahmenbedingungen die Produktion beeinflussen.
Für Anleger kann ein Tracker Zertifikat auf den Solactive Copper Miner Leaders Index eine Möglichkeit darstellen, an der Entwicklung des Kupferminensektors teilzuhaben. Statt auf die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens zu setzen, wird dabei ein diversifizierter Korb von Unternehmen aus dem Kupferminensektor abgebildet.
Die Wertentwicklung solcher Unternehmen hängt allerdings nicht allein vom Kupferpreis ab. Produktionskosten, operative Entwicklungen, Unternehmensbewertungen, Währungen und politische Risiken können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Tracker Zertifikat
Gold: Edelmetall mit defensiven Eigenschaften
Zu den Faktoren, die die Goldnachfrage beeinflussen können, zählen unter anderem geopolitische Entwicklungen, Inflationserwartungen, Zinsniveau, Währungsbewegungen und die Nachfrage von Zentralbanken.
Warrants auf Gold
Gold ist damit weniger eine Wette auf einen einzelnen Konjunkturtrend als vielmehr ein Baustein, der unterschiedliche makroökonomische Entwicklungen abbilden kann. Eine positive Goldpreisentwicklung ist dabei keineswegs garantiert; auch Gold unterliegt Marktpreis-, Währungs- und Zinsrisiken.
Silber: Edelmetall trifft Industrie
Silber verbindet Eigenschaften eines Edelmetalls mit einer bedeutenden industriellen Verwendung. Das Metall kommt unter anderem in Elektronik, Photovoltaik und weiteren industriellen Anwendungen zum Einsatz.
Dadurch können sowohl die Entwicklung des Edelmetallmarktes als auch die industrielle Nachfrage Einfluss auf den Silberpreis nehmen. Silber weist historisch zudem häufig stärkere Preisschwankungen als Gold auf.
Die nachfolgend dargestellten Produkte richten sich an Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Insbesondere bei Hebelprodukten können bereits geringe Marktbewegungen zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
Warrants auf Silber
Warrants sind Hebelprodukte. Bereits geringe Kursbewegungen des Basiswertes können zu überproportionalen Gewinnen oder Verlusten führen. Bei Erreichen bestimmter Produktschwellen, insbesondere einer Knock-Out-Barriere, kann es zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals kommen.
Für Anleger, die gezielt an der Entwicklung von Gold oder Silber partizipieren möchten, können - abhängig von der konkreten Produktausgestaltung - auch gehebelte Instrumente interessant sein. Der mögliche Hebel wirkt jedoch in beide Richtungen: Er kann Gewinne verstärken, ebenso aber Verluste
Drei Metalle, unterschiedliche Treiber
Kupfer, Gold und Silber stehen somit für unterschiedliche Rohstoffthemen:
Kupfer - Elektrifizierung und Infrastruktur
Gold - Wertspeicher und Unsicherheit
Silber - Edelmetall- und Industrienachfrage
Die drei Metalle werden von unterschiedlichen Markt- und Konjunkturfaktoren beeinflusst. Entsprechend unterscheiden sich die Chancen- und Risikoprofile der jeweiligen Rohstoffthemen. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung prüfen, ob das jeweilige Finanzinstrument zu ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrem Anlagehorizont passt.
Dabei gilt: Rohstoffpreise und rohstoffbezogene Finanzinstrumente können erheblichen Schwankungen unterliegen. Insbesondere Aktien von Minengesellschaften und gehebelte Produkte weisen zusätzliche spezifische Risiken auf. Die jeweiligen Produktunterlagen, insbesondere Basisinformationsblatt und Prospekt bzw. die massgeblichen Emissionsbedingungen, sollten vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen. Anleger können einen Teil oder das gesamte eingesetzte Kapital verlieren.