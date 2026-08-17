Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
Der globale Markt für Sport- und Freizeitbekleidung befindet sich in einem dynamischen Wandel. Während kurzfristige wirtschaftliche Unsicherheiten zeitweise auf die Konsumnachfrage drücken, werden die langfristigen Perspektiven weiterhin von strukturellen Wachstumstrends geprägt. Gesundheit, Fitness, Running und ein aktiver Lebensstil gewinnen weltweit an Bedeutung. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen Sport-, Freizeit- und Alltagsbekleidung zunehmend. Für Anleger stellt sich daher die Frage, welche Unternehmen von diesen Entwicklungen besonders profitieren könnten.
Langfristige Trends und Herausforderungen im Sport- und Lifestyle-Segment
Sportartikelhersteller profitieren seit Jahren von einem grundlegenden Wandel im Konsumverhalten. Verbraucher legen zunehmend Wert auf Bewegung, Gesundheit und funktionale Bekleidung. Der sogenannte Athleisure-Trend, bei dem Sportbekleidung auch im Alltag getragen wird, hat sich inzwischen in vielen Märkten etabliert. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von Running, Outdoor-Aktivitäten und Fitnessangeboten.
Trotz dieser langfristig positiven Rahmenbedingungen bleibt das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll. Höhere Finanzierungskosten, eine teilweise zurückhaltende Konsumnachfrage und intensiver Wettbewerb sorgen regelmässig für Schwankungen bei Umsatz- und Gewinnerwartungen. Für Anleger rücken dadurch etablierte Marken in den Fokus, die in diesem Marktsegment aktiv sind.
Nike: Marktführer mit globaler Markenstärke
Zu den bekanntesten Unternehmen der Branche zählt Nike. Der US-Konzern verfügt über eine der wertvollsten Sportmarken der Welt und besitzt eine starke Position in nahezu allen wichtigen Produktkategorien. Von Running über Basketball bis hin zu Lifestyle-Produkten ist Nike weltweit präsent.
In den vergangenen Quartalen stand das Unternehmen vor Herausforderungen durch eine schwächere Nachfrage in einzelnen Märkten sowie Anpassungen im Vertriebsmodell. Gleichzeitig investiert Nike weiterhin in Innovationen, digitale Vertriebskanäle und die Stärkung der direkten Kundenbeziehungen.
Die globale Markenbekanntheit sowie die starke Marktstellung könnten das Unternehmen dabei unterstützen, auf langfristige Veränderungen im Sport- und Freizeitmarkt zu reagieren. Die Chancen liegen vor allem in einer Erholung der Konsumnachfrage und einer erfolgreichen Umsetzung der strategischen Initiativen. Risiken ergeben sich dagegen aus dem Wettbewerbsdruck, möglichen Margenbelastungen und einer schwächeren Konsumentwicklung in wichtigen Absatzmärkten.
Adidas: Rückkehr auf den Wachstumspfad
Auch Adidas zählt zu den führenden Unternehmen der globalen Sportartikelbranche. Nach herausfordernden Jahren gelang es dem Unternehmen zuletzt, die operative Entwicklung zu stabilisieren und in vielen Bereichen wieder an Dynamik zu gewinnen.
Besonders die starke Position im Lifestyle- und Fussballsegment sowie die internationale Markenbekanntheit gelten als wichtige Wettbewerbsfaktoren. Darüber hinaus profitiert Adidas von seiner breiten geografischen Aufstellung und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produktportfolios.
Die grössten Chancen liegen in einer weiteren Verbesserung der Profitabilität sowie in einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage. Gleichzeitig bleibt die Geschäftsentwicklung von der weltweiten Konsumstimmung und der Wettbewerbsintensität innerhalb der Branche abhängig.
ON Holding: Der Wachstumswert im Sportsektor
Eine besondere Rolle innerhalb des Sektors nimmt ON Holding ein. Das Schweizer Unternehmen hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer der am schnellsten wachsenden Marken im Premium-Laufschuhsegment entwickelt. Mit innovativen Technologien und einer starken Positionierung bei sportlich aktiven Konsumenten konnte ON international erheblich an Bekanntheit gewinnen.
Neben dem Kerngeschäft im Running-Bereich erweitert das Unternehmen zunehmend sein Angebot in den Segmenten Bekleidung und Lifestyle. Die internationale Expansion stellt einen wichtigen Bestandteil der Unternehmensstrategie dar, insbesondere in Nordamerika, Europa und Asien.
Gleichzeitig weist ON aufgrund der hohen Wachstumserwartungen eine höhere Volatilität auf als viele etablierte Wettbewerber. Anleger sollten daher berücksichtigen, dass Wachstumsunternehmen besonders sensibel auf Veränderungen bei Umsatz- und Gewinnerwartungen reagieren können. Darüber hinaus unterliegt die Aktie allgemeinen Markt- und Kursrisiken. Vergangene Entwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.
Produktidee: Multi Callable Barrier Reverse Convertible auf Nike, Adidas und ON Holding
Anleger, die an die langfristigen Perspektiven des Premium-Sportartikelmarktes glauben, können hierfür unterschiedliche Anlageinstrumente in Betracht ziehen. Eine interessante Anlagemöglichkeit für Anleger mit moderat positiver Markterwartung könnte ein Multi Callable Barrier Reverse Convertible auf Nike, Adidas und ON Holding sein.
Mit einem solchen Produkt kann ein fester Coupon gezahlt werden. Dem steht das Risiko gegenüber, dass Anleger je nach Entwicklung der Basiswerte Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden können.
Entscheidend ist dabei die Entwicklung der zugrunde liegenden Aktien sowie die Einhaltung der definierten Barriere.
Für die Rückzahlung ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung massgeblich (Worst-Of-Prinzip). Selbst wenn sich einzelne Basiswerte positiv entwickeln, kann die Rückzahlung durch den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung bestimmt werden.
Der Basiswertekorb kombiniert Unternehmen mit unterschiedlichen Marktpositionierungen innerhalb der globalen Sportartikelindustrie.
Multi Callable Barrier Reverse Convertible
Barrier Reverse Convertibles
Chancen und Risiken
Multi Callable Barrier Reverse Convertibles sind insbesondere für Anleger geeignet, die von zukünftig seitwärts tendierenden Märkten oder von leichten Kursrückgängen und einer abnehmenden Volatilität ausgehen. Sie bieten einen attraktiven festen Coupon, der unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte zur Auszahlung kommt.
Zu beachten ist jedoch: Bei diesen Produkten werden Art und Höhe der Rückzahlung in Abhängigkeit der Entwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung bestimmt (sogenannte Worst-Of-Struktur). Gegenüber Produkten ohne Worst-Of-Struktur besteht ein erhöhtes Risiko eines Totalverlust des investierten Betrags. Selbst wenn sich alle Basiswerte insgesamt positiv entwickeln, kommt es für die Rückzahlung allein auf den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung an. Wird die Barriere verletzt und notiert mindestens ein Basiswert am Schlussfixierungstag unter seinem Ausübungspreis, kann die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.