Der Kakaopreis hat in den vergangenen zwei Jahren eine der aussergewöhnlichsten Bewegungen unter den Agrarrohstoffen hingelegt. Ende 2024 kletterten die Notierungen an der New Yorker Terminbörse auf ein historisches Rekordhoch von rund 11 900 US-Dollar pro Tonne. Auslöser waren Ernteausfälle in der Elfenbeinküste und in Ghana, die zum grössten Angebotsdefizit seit über 60 Jahren führten (CNBC, 2024).

Im Verlauf des Jahres 2025 kehrte sich diese Entwicklung deutlich um: Bessere Erntebedingungen liessen den Markt in einen Angebotsüberschuss drehen, worauf die Preise stark nachgaben und Anfang Mai 2026 ein Mehrjahrestief erreichten (ING Think, 2025; The Cool Down, 2026). Von diesem Tiefpunkt aus hat der in US-Dollar gehandelte Kakaopreis seither wieder um rund 52 Prozent zugelegt und damit einen Teil der vorherigen Verluste wettgemacht (Investing.com, 2026). Trotz dieser Erholung liegen die Notierungen weiterhin klar unter den Rekordständen von 2024.

Die hohe Volatilität am Kakaomarkt zeigt, wie stark das Angebot von klimatischen und geografischen Faktoren abhängig ist. Für die jüngste Nervosität sorgen Warnungen der Weltorganisation für Meteorologie und der US-Wetterbehörde NOAA vor einem möglichen starken El Niño Ereignis im vierten Quartal 2026 (Ad hoc News, 2026). Dieses Wetterphänomen könnte die Kakaoernte in Westafrika und damit die kakaoverarbeitende Industrie erneut belasten.