Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
Historisch hohe Kakaopreise stellen die Schokoladenindustrie vor steigende Produktionskosten. Doch die Auswirkungen fallen je nach Geschäftsmodell unterschiedlich aus: Während einige Hersteller die höheren Kosten kaum weitergeben können, verfügen andere dank starker Marken über mehr Spielraum bei der Preisgestaltung. Für Investoren dürfte deshalb nicht nur der Kakaopreis relevant sein, sondern auch die Frage, welche Unternehmen die höheren Kosten am besten an ihre Kundschaft weitergeben können.
Kakao: zwischen Rekordhoch, Absturz und neuem Anstieg
Der Kakaopreis hat in den vergangenen zwei Jahren eine der aussergewöhnlichsten Bewegungen unter den Agrarrohstoffen hingelegt. Ende 2024 kletterten die Notierungen an der New Yorker Terminbörse auf ein historisches Rekordhoch von rund 11 900 US-Dollar pro Tonne. Auslöser waren Ernteausfälle in der Elfenbeinküste und in Ghana, die zum grössten Angebotsdefizit seit über 60 Jahren führten (CNBC, 2024).
Im Verlauf des Jahres 2025 kehrte sich diese Entwicklung deutlich um: Bessere Erntebedingungen liessen den Markt in einen Angebotsüberschuss drehen, worauf die Preise stark nachgaben und Anfang Mai 2026 ein Mehrjahrestief erreichten (ING Think, 2025; The Cool Down, 2026). Von diesem Tiefpunkt aus hat der in US-Dollar gehandelte Kakaopreis seither wieder um rund 52 Prozent zugelegt und damit einen Teil der vorherigen Verluste wettgemacht (Investing.com, 2026). Trotz dieser Erholung liegen die Notierungen weiterhin klar unter den Rekordständen von 2024.
Die hohe Volatilität am Kakaomarkt zeigt, wie stark das Angebot von klimatischen und geografischen Faktoren abhängig ist. Für die jüngste Nervosität sorgen Warnungen der Weltorganisation für Meteorologie und der US-Wetterbehörde NOAA vor einem möglichen starken El Niño Ereignis im vierten Quartal 2026 (Ad hoc News, 2026). Dieses Wetterphänomen könnte die Kakaoernte in Westafrika und damit die kakaoverarbeitende Industrie erneut belasten.
Mini Futures auf den Cocoa Future
Gleiche Zutat, unterschiedliches Rezept
Wie stark sich die Preisschwankungen am Kakaomarkt auf ein Unternehmen auswirken, hängt jedoch nicht allein vom Kakaopreis ab. Selbst für Hersteller, bei denen Kakao zu den wichtigsten Rohstoffen zählt, führen höhere Beschaffungskosten nicht zwangsläufig zu einer gleich hohen Belastung. Entscheidend dürfte vielmehr sein, welchen Stellenwert kakaobasierte Produkte im Geschäftsmodell einnehmen und in welchem Ausmass steigende Rohstoffkosten durch Preisanpassungen, Effizienzsteigerungen oder eine breitere Aufstellung kompensiert werden können.
Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli: Zwei Schweizer Unternehmen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen
Barry Callebaut nimmt in der Schokoladenindustrie eine besondere Rolle ein. Als einer der weltweit grössten Hersteller von Kakao und Schokoladenprodukten beliefert das Unternehmen vor allem industrielle Kunden und Markenhersteller. Dadurch unterscheidet sich das Geschäftsmodell deutlich von Unternehmen, die ihre Produkte direkt an Endkonsumenten verkaufen (Barry Callebaut, Geschäftsbericht 2025).
Die starken Preisschwankungen am Kakaomarkt haben das Geschäftsmodell von Barry Callebaut damit stärker in den Fokus gerückt. Um den Herausforderungen zu begegnen, setzte das Unternehmen auf eine breitere geografische Diversifizierung der Kakaobeschaffung, die Anpassung seiner Einkaufsprozesse sowie Investitionen in eine robustere Lieferkette. Diese Faktoren könnten dazu beitragen, die Auswirkungen zukünftiger Marktbewegungen besser abzufedern und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen (Barry Callebaut, Geschäftsbericht 2025). Ganz gelöst sind die Herausforderungen damit aber nicht: Als Verarbeiter mit tiefen Margen kann Barry Callebaut gestiegene Rohstoffkosten nur begrenzt an Kunden weitergeben, was den Betriebsgewinn zuletzt belastet hat. Zudem weist das Unternehmen selbst darauf hin, dass ein erneut starkes El-Niño-Ereignis in den Jahren 2026 und 2027 die Verfügbarkeit von Kakao wieder unter Druck setzen könnte, auch wenn ein für die laufende Saison erwarteter globaler Angebotsüberschuss vorerst eine gewisse Entlastung bieten dürfte (The Cool Down, 2026).
Lindt & Sprüngli verfolgt dagegen ein anderes Geschäftsmodell. Der Schweizer Premiumhersteller verkauft seine Produkte unter einer starken eigenen Marke und positioniert sich im höherpreisigen Segment des Schokoladenmarktes. Da Konsumentinnen und Konsumenten in diesem Segment tendenziell weniger preissensitiv sind und stärker an die Marke gebunden bleiben, könnte diese Markenstärke dem Unternehmen einen grösseren Spielraum bei der Weitergabe gestiegener Kosten geben (Lindt & Sprüngli, Geschäftsbericht 2025).
Zwischen Preisdruck und Preissetzungsmacht
Wie unterschiedlich die beiden Geschäftsmodelle funktionieren, zeigt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen.
Nach einem schwierigen Vorjahr mit rückläufigem Absatzvolumen und spürbarem Kostendruck zeigte Barry Callebaut operativ zuletzt erste Erholungstendenzen. Die Profitabilität bleibt jedoch eine Herausforderung. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr weiterhin mit einem rückläufigen Betriebsgewinn, was auf anhaltenden Margendruck hindeuten könnte (FuW, 2026). Besonders die margenstarke Gourmetsparte entwickelte sich zuletzt schwächer als erwartet. In diesem Segment hat sich der Wettbewerb verschärft, wodurch die Rückkehr zu höherem Wachstum länger dauern könnte (FuW, 2026).
Auch die Aktienentwicklung spiegelt diese Unsicherheit wider: Marktbeobachtungen zufolge achten Investoren beim B2B-Modell von Barry Callebaut kurzfristig besonders auf Margenrisiken und die Fähigkeit des Unternehmens, gestiegene Rohstoffkosten an Kunden weiterzugeben (ad hoc news, Juni 2026).
Lindt & Sprüngli konnte die Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 steigern – obwohl gestiegene Rohstoffkosten, eine schwächere Konsumentenstimmung und ein schwaches Ostergeschäft den Umsatz belasteten. Auch weniger Reisende aus Asien und dem Nahen Osten sowie die Hitzewelle wirkten sich negativ aus. Das Unternehmen führte die gesteigerte Profitabilität auf eine straffe Kostenkontrolle und Effizienzsteigerungen zurück. Der Umsatz stieg um 4,3 Prozent, wobei das Wachstum vollständig auf höhere Verkaufspreise zurückzuführen war und damit schwächer ausfiel als im Vorjahr (FuW, 2026). Zudem kündigte das Unternehmen an, die Zusammenarbeit mit Detailhändlern auszubauen. Gleichzeitig sollen gezielte Preisanpassungen sowie kleinere Verpackungsgrössen dazu beitragen, den Absatz zu stabilisieren (FuW, 2026).
Diversifikation als Wettbewerbsvorteil globaler Konzerne
Die Unterschiede zwischen spezialisierten Schokoladenherstellern und breit diversifizierten Lebensmittelkonzernen zeigen sich auch auf internationaler Ebene. Entscheidend ist dabei nicht nur die globale Präsenz eines Unternehmens, sondern vor allem die Zusammensetzung des Geschäftsmodells und die Fähigkeit, Schwankungen bei einzelnen Rohstoffen auszugleichen.
Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé verfügt beispielsweise über ein sehr breit diversifiziertes Portfolio mit Aktivitäten in Bereichen wie Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und weiteren Konsumgütern. Schokolade stellt dabei nur einen Teil des gesamten Konzerns dar. Steigende Kakaopreise können zwar auch für Nestlé zu höheren Beschaffungskosten führen, ihre Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Unternehmens ist aufgrund der breiten Aufstellung jedoch vergleichsweise begrenzt. Die Diversifikation über verschiedene Produktkategorien und Märkte kann dazu beitragen, die Auswirkungen einzelner Rohstoffpreisschwankungen abzufedern (Nestlé, Geschäftsbericht 2025).
Das amerikanische Unternehmen Mondelez ist dagegen stärker auf das globale Snack- und Schokoladengeschäft fokussiert. Mit bekannten Marken wie Milka, Cadbury oder Toblerone zählt Schokolade zu den bedeutenden Geschäftsbereichen des Konzerns. Entsprechend hat die Entwicklung des Kakaopreises einen grösseren Einfluss auf die Kostenstruktur als bei einem breiten diversifizierten Konzern wie Nestlé. Gleichzeitig profitiert Mondelez von seiner globalen Präsenz, umfangreichen Beschaffungsstrukturen und einer starken Markenposition. Diese Faktoren ermöglichen es dem Unternehmen, einen Teil der gestiegenen Rohstoffkosten durch Effizienzsteigerungen, Absicherungsgeschäfte oder Preisanpassungen an die Konsumenten weiterzugeben. Dennoch bleibt der Konzern stärker mit der Entwicklung des globalen Kakaomarktes verbunden (Mondelez, Geschäftsbericht 2025).
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Die neue Realität der Schokoladenbranche
Die anhaltend hohen Kakaopreise stellen die gesamte Schokoladenbranche auf unterschiedlich starke Weise vor Herausforderungen. Die Auswirkungen dürften daher nicht für alle Marktteilnehmer gleich gravierend ausfallen. Während spezialisierte Hersteller aufgrund ihrer stärkeren Abhängigkeit von einzelnen Rohstoffen stärker unter Druck geraten können, verfügen Unternehmen mit etablierten Marken, einer breiten Diversifikation oder effizienten Beschaffungsstrukturen über zusätzliche Möglichkeiten, steigende Kosten ein Stück weit abzufedern.
Der Kakaopreis allein liefert daher nur einen begrenzten Einblick in die zukünftige Entwicklung der Branche. Entscheidend wird sein, wie Unternehmen ihre Lieferketten organisieren, mit steigenden Kosten umgehen und ihre Margen langfristig sichern können. In einem Umfeld strukturell höherer Rohstoffpreise dürfte deshalb nicht nur die Entwicklung des Kakaomarktes im Fokus stehen, sondern vor allem die Frage, welche Geschäftsmodelle über die notwendige Widerstandsfähigkeit verfügen, um auch unter veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich zu bleiben