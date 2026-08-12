Sandoz blickt auf eine lange Geschichte zurück, stand jedoch bis zur Abspaltung von Novartis im Jahr 2023 meist im Schatten des Mutterkonzerns. Als eigenständiges Unternehmen verfolgt die Basler Gesellschaft eine klare Strategie: Sie will ihre führende Position im Markt für Generika behaupten und gleichzeitig das Geschäft mit Biosimilars deutlich ausbauen (Sandoz, 05.08.2026).

Obwohl Generika und Biosimilars häufig gemeinsam genannt werden, unterscheiden sie sich grundlegend. Generika sind «Nachahmerpräparate» chemisch hergestellter Medikamente und lassen sich praktisch identisch zum Original herstellen. Biosimilars hingegen orientieren sich an biotechnologisch produzierten Arzneimitteln. Da diese aus lebenden Zellen hergestellt werden, sind sie naturgemäss komplexer. Biosimilars sind deshalb keine exakten Kopien, sondern müssen in umfangreichen Studien nachweisen, dass sie hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität mit dem Originalpräparat vergleichbar sind. Gerade diese höhere Eintrittsbarriere macht den Markt attraktiv. Die Entwicklung ist kostspieliger als bei klassischen Generika, gleichzeitig ist der Wettbewerb häufig weniger intensiv. Hersteller mit langjähriger Erfahrung und globaler Produktionsinfrastruktur verfügen dadurch über Vorteile gegenüber neuen Marktteilnehmern.

Dass diese Strategie für Sandoz aufzugehen scheint, spiegeln die aktuellen Geschäftszahlen wider. Im zweiten Quartal 2026 stiegen die Konzernumsätze währungsbereinigt um 7 Prozent auf rund 3.0 Milliarden US-Dollar. Besonders eindrucksvoll entwickelte sich das Biosimilar-Geschäft, dessen Umsatz um 22 Prozent zulegte. Das klassische Generikageschäft kehrte nach einem schwachen Jahresauftakt ebenfalls wieder auf einen leichten Wachstumspfad zurück und verzeichnete ein Plus von immerhin 1 Prozent (Sandoz, 05.08.2026).