Ein zentraler Baustein der strategischen Autonomie ist die Verteidigungsfähigkeit Europas. Vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa haben zahlreiche europäische Staaten ihre Verteidigungsbudgets erhöht und langfristige Investitionsprogramme aufgelegt. Gleichzeitig wächst der politische Wille, militärische Fähigkeiten stärker innerhalb Europas aufzubauen. Unabhängig von individuellen ESG-Präferenzen zählt der Sicherheits- und Verteidigungssektor mittlerweile zu den strategischen Schwerpunkten der europäischen Industriepolitik.

In diesem Zusammenhang wird häufig Rheinmetall genannt. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten europäischen Rüstungskonzerne entwickelt und profitiert von einer hohen Nachfrage nach Munition, Militärfahrzeugen und Verteidigungssystemen. Die gut gefüllten Auftragsbücher sprechen für eine hohe Visibilität der Umsätze in den kommenden Jahren.

Die Chancen liegen in langfristigen staatlichen Investitionsprogrammen und einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit. Gleichzeitig hängt die Geschäftsentwicklung weiterhin massgeblich von politischen Entscheidungen, staatlichen Beschaffungsprogrammen sowie regulatorischen Rahmenbedingungen ab.