1. Okt. 2025 | 2 Minuten
Die globalen Aktienmärkte unterliegen einem ständigen Wandel und nahezu jeder bedeutende Börsenindex weist spezifische Besonderheiten auf. Ob Branchenzugehörigkeit der enthaltenen Aktien oder deren Schwankungsintensität (Volatilität) – eben jene Unterschiede machen die verschiedenen Unternehmen eines Indizes für Anleger besonders interessant und führen dazu, dass sich die Performance, der enthaltenen Aktien teilweise erheblich voneinander unterscheidet. Ein quartalsweiser Vergleich der Aktienperformance verdeutlicht, wie unterschiedlich die «Top Performer» und «Worst Performer» eines Handelsquartals ausfallen können. Unabhängig davon, ob sich ein bestehender Trend fortsetzt oder eine Trendwende eintritt, Vontobel bietet passende Produkte für jede Markterwartung.

Die Performance der Aktienmärkte wird massgeblich von globalen Trends, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und branchenspezifischen Entwicklungen beeinflusst. Wir zeigen Ihnen jeweils für das zurückliegende Quartal die drei besten und schwächsten Aktien aus dem SMI® (Swiss Market Index) gemessen an ihrer Kursentwicklung. Der SMI® gilt dabei als der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und umfasst die 20 grössten Titel aus dem Gesamtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index). 

Ob sich die positive Kursentwicklung der «Top Performer» fortsetzt oder die schwächsten Aktien eines Quartals auch am Jahresende zu den «Worst Performer» im Index zählen werden, bleibt abzuwarten. In Abhängigkeit Ihrer Markterwartung an die zukünftige Kursentwicklung der «Top Performer» und «Worst Performer» des zurückliegenden Handelsquartals, bietet Vontobel Produkte sowohl für steigende, seitwärtstendierende oder fallende Kurse an. Wie gehabt gilt es zu berücksichtigen, dass die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance ist. 

Kursentwicklung der letzten 5 Jahre vom Swiss Market Index mit Stichtag 30.09.25

«Top Performer» im SMI® im dritten Quartal 2025

Aktie Branche Schlusskurs im Q2 25  (30.06.25) Schlusskurs im Q3 25    (30.09.25) 3-Monats-Performance*

1-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25)

 5-Jahres-Performance (30.09.20 - 30.09.25)
Logitech

Computer & Netzwerkausrüstung

 CHF 71.44 CHF 86.78 +21,47 % +14,85 % +21,20 %
ABB Elektrische Geräte & Komponenten CHF 47.31 CHF 57.32 +21,16 % +17,00 % +151,59 %
UBS Finanzdienstleistungen CHF 26.85 CHF 32.51 +21,08 % +24,75 % +216,55 %
SMI®   CHF 11’921.46 CHF 12’109.42 +1,58 % -0,49 % +18,28 %

*(Zeitraum 30.06. - 30.09.25)

Top Performer im Swiss Market Index (SMI®) im 3. Quartal 2025

Mini Futures auf die «Top Performer» im SMI® im dritten Quartal 25

Mini Future
-1.54%
Logitech International SA
Long | Hebel6.72 | Fin. Level: 74.47 CHF
CH1469347780
Geld
0.64
Brief
0.65
Mini Future
+4.54%
Logitech International SA
Short | Hebel6.15 | Fin. Level: 98.83 CHF
CH1349573274
Geld
0.69
Brief
0.70
Mini Future
+1.05%
ABB Ltd
Long | Hebel5.89 | Fin. Level: 47.71 CHF
CH1469290691
Geld
0.96
Brief
0.97
Mini Future
0.00%
ABB Ltd
Short | Hebel6.97 | Fin. Level: 65.07 CHF
CH1469299163
Geld
0.80
Brief
0.81
Mini Future
+8.88%
UBS Group AG
Long | Hebel6.63 | Fin. Level: 27.72 CHF
CH1469297514
Geld
0.49
Brief
0.50
Mini Future
0.00%
UBS Group AG
Short | Hebel6.63 | Fin. Level: 37.20 CHF
CH1412387800
Geld
0.47
Brief
0.48

Barrier Reverse Convertibles auf die «Top Performer»

Barrier Reverse Convertible
-0.20%
Logitech International SA
Coupon p.a.: 6.00% | Barriere: 55.83 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 17.08.2026
CH1449116776
Geld
100.00%
Brief
100.21%
Barrier Reverse Convertible
0.00%
ABB Ltd
Coupon p.a.: 4.25% | Barriere: 39.53 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 20.07.2026
CH1408234966
Geld
99.50%
Brief
99.71%
Barrier Reverse Convertible
+0.30%
UBS Group AG
Coupon p.a.: 4.75% | Barriere: 22.74 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 17.08.2026
CH1449116891
Geld
98.30%
Brief
98.51%

«Worst Performer» im SMI® im dritten Quartal 2025

Aktie Branche Schlusskurs im zweiten Quartal      (30.06.25) Schlusskurs im dritten Quartal      (30.09.25) 3-Monats-Performance* 1-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25) 5-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25)
Sika Chemische Produktion CHF 215.40 CHF 177.10 -17,78 % -29,72 % +12,07 %
Givaudan Chemische Produktion CHF 3’841.00 CHF 3’232.00 -15,86 % -30,34 % -19,92 %
Alcon Gesundheitswesen CHF 70.20 CHF 59.26 -15,58 % -36,77 % -22,90 %
SMI®   CHF 11’921.46 CHF 12’109.42  +1,58 % -0,49 % +18,28 %

*(Zeitraum 30.06. - 30.09.25)

Worst Performer im Swiss Market Index (SMI®) im 3. Quartal 2025

Mini Futures auf die «Worst Perforner» im SMI® im dritten Quartal 25

Mini Future
+7.84%
Sika AG
Long | Hebel6.46 | Fin. Level: 151.89 CHF
CH1439336327
Geld
0.55
Brief
0.56
Mini Future
-1.93%
Sika AG
Short | Hebel6.83 | Fin. Level: 201.37 CHF
CH1469332642
Geld
0.51
Brief
0.52
Mini Future
+3.40%
Givaudan SA
Long | Hebel6.96 | Fin. Level: 2’788.62 CHF
CH1185687295
Geld
0.91
Brief
0.93
Mini Future
-0.85%
Givaudan SA
Short | Hebel5.39 | Fin. Level: 3’815.46 CHF
CH1469297100
Geld
1.18
Brief
1.20
Mini Future
+10.22%
Alcon Inc.
Long | Hebel6.11 | Fin. Level: 50.36 CHF
CH0536562827
Geld
0.97
Brief
0.98
Mini Future
-4.09%
Alcon Inc.
Short | Hebel6.23 | Fin. Level: 69.01 CHF
CH1469360114
Geld
0.47
Brief
0.48

Barrier Reverse Convertibles auf «Worst Performer»

Barrier Reverse Convertible
+0.31%
Sika AG
Coupon p.a.: 4.00% | Barriere: 142.88 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 17.08.2026
CH1449116800
Geld
95.10%
Brief
95.31%
Barrier Reverse Convertible
+0.31%
Givaudan SA
Coupon p.a.: 4.00% | Barriere: 2’723.00 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 10.08.2026
CH1470285219
Geld
96.00%
Brief
96.21%
Barrier Reverse Convertible
+1.10%
Alcon Inc.
Coupon p.a.: 5.00% | Barriere: 51.77 CHF | Währung: CHF | Laufzeit: 10.08.2026
CH1470285193
Geld
91.30%
Brief
91.51%

