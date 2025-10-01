Die globalen Aktienmärkte unterliegen einem ständigen Wandel und nahezu jeder bedeutende Börsenindex weist spezifische Besonderheiten auf. Ob Branchenzugehörigkeit der enthaltenen Aktien oder deren Schwankungsintensität (Volatilität) – eben jene Unterschiede machen die verschiedenen Unternehmen eines Indizes für Anleger besonders interessant und führen dazu, dass sich die Performance, der enthaltenen Aktien teilweise erheblich voneinander unterscheidet. Ein quartalsweiser Vergleich der Aktienperformance verdeutlicht, wie unterschiedlich die «Top Performer» und «Worst Performer» eines Handelsquartals ausfallen können. Unabhängig davon, ob sich ein bestehender Trend fortsetzt oder eine Trendwende eintritt, Vontobel bietet passende Produkte für jede Markterwartung.
Ein Produkt für jede Markterwartung
Die Performance der Aktienmärkte wird massgeblich von globalen Trends, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und branchenspezifischen Entwicklungen beeinflusst. Wir zeigen Ihnen jeweils für das zurückliegende Quartal die drei besten und schwächsten Aktien aus dem SMI® (Swiss Market Index) gemessen an ihrer Kursentwicklung. Der SMI® gilt dabei als der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und umfasst die 20 grössten Titel aus dem Gesamtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index).
Ob sich die positive Kursentwicklung der «Top Performer» fortsetzt oder die schwächsten Aktien eines Quartals auch am Jahresende zu den «Worst Performer» im Index zählen werden, bleibt abzuwarten. In Abhängigkeit Ihrer Markterwartung an die zukünftige Kursentwicklung der «Top Performer» und «Worst Performer» des zurückliegenden Handelsquartals, bietet Vontobel Produkte sowohl für steigende, seitwärtstendierende oder fallende Kurse an. Wie gehabt gilt es zu berücksichtigen, dass die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance ist.
«Top Performer» im SMI® im dritten Quartal 2025
|Aktie
|Branche
|Schlusskurs im Q2 25 (30.06.25)
|Schlusskurs im Q3 25 (30.09.25)
|3-Monats-Performance*
|
1-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25)
|5-Jahres-Performance (30.09.20 - 30.09.25)
|Logitech
|
Computer & Netzwerkausrüstung
|CHF 71.44
|CHF 86.78
|+21,47 %
|+14,85 %
|+21,20 %
|ABB
|Elektrische Geräte & Komponenten
|CHF 47.31
|CHF 57.32
|+21,16 %
|+17,00 %
|+151,59 %
|UBS
|Finanzdienstleistungen
|CHF 26.85
|CHF 32.51
|+21,08 %
|+24,75 %
|+216,55 %
|SMI®
|CHF 11’921.46
|CHF 12’109.42
|+1,58 %
|-0,49 %
|+18,28 %
*(Zeitraum 30.06. - 30.09.25)
«Worst Performer» im SMI® im dritten Quartal 2025
|Aktie
|Branche
|Schlusskurs im zweiten Quartal (30.06.25)
|Schlusskurs im dritten Quartal (30.09.25)
|3-Monats-Performance*
|1-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25)
|5-Jahres-Performance (30.09.24 - 30.09.25)
|Sika
|Chemische Produktion
|CHF 215.40
|CHF 177.10
|-17,78 %
|-29,72 %
|+12,07 %
|Givaudan
|Chemische Produktion
|CHF 3’841.00
|CHF 3’232.00
|-15,86 %
|-30,34 %
|-19,92 %
|Alcon
|Gesundheitswesen
|CHF 70.20
|CHF 59.26
|-15,58 %
|-36,77 %
|-22,90 %
|SMI®
|CHF 11’921.46
|CHF 12’109.42
|+1,58 %
|-0,49 %
|+18,28 %
*(Zeitraum 30.06. - 30.09.25)