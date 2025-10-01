Die Performance der Aktienmärkte wird massgeblich von globalen Trends, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und branchenspezifischen Entwicklungen beeinflusst. Wir zeigen Ihnen jeweils für das zurückliegende Quartal die drei besten und schwächsten Aktien aus dem SMI® (Swiss Market Index) gemessen an ihrer Kursentwicklung. Der SMI® gilt dabei als der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und umfasst die 20 grössten Titel aus dem Gesamtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index).

Ob sich die positive Kursentwicklung der «Top Performer» fortsetzt oder die schwächsten Aktien eines Quartals auch am Jahresende zu den «Worst Performer» im Index zählen werden, bleibt abzuwarten. In Abhängigkeit Ihrer Markterwartung an die zukünftige Kursentwicklung der «Top Performer» und «Worst Performer» des zurückliegenden Handelsquartals, bietet Vontobel Produkte sowohl für steigende, seitwärtstendierende oder fallende Kurse an. Wie gehabt gilt es zu berücksichtigen, dass die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance ist.